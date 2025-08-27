¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°¤Î²ñ¼Ò¡Ö¥á¥¿¡×¤¬ÆâÉôÊ¬Îö¤Î´íµ¡¡ÄÄ¶¹â³ÛÊó½·¤Ç°ú¤È´¤«¤ì¤¿AI³«È¯¡ÉÅ·ºÍ½¸ÃÄ¡É¤¬È¾Ç¯¤Ç4²ó¤âÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤¹¤ë¤Û¤Éµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¥á¥¿¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡Ë¤ÎAI³«È¯ÉôÌç¤¬Ùæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ºÇ¶á¡¢OpenAI¤Ê¤É¶¥¹çÂ¾¼Ò¤«¤é°ú¤È´¤¤¤Æ¤¤¿AI¸¦µæ¼Ô¡Êµ»½Ñ¼Ô¡Ë¤Ø¤Î°Û¾ï¤Ê¹âµëÍ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ç¤ËÂÔ¶øÌÌ¤Îº¹ÊÌ¤¬ÁÈ¿¥ÆâÉô¤Ç¶¯¤¤Ëà»¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
È¾Ç¯´Ö¤Ç4²óÌÜ¤ÎÁÈ¿¥ºÆÊÔ
¥á¥¿¤ÏÀè½µ¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëAI³«È¯ÉôÌç¤ÎºÆÊÔ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¡ÖMeta Superintelligence Labs¡ÊMSL¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëAI¸¦µæ½ê¤òÁÏÀß¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤½¤ì¤ò°Ê²¼¤Î4ÉôÌç¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡§
¡¿Í¹©Ä¶ÃÎÇ½¡Ê¿ÍÎà¤òÎ¿²ï¤¹¤ëAI¡Ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¸¦µæ½ê¡£¤¿¤À¤·Àµ¼°Ì¾¾Î¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡ÖTBD¡ÊTo Be Determined¡ËLab¡§Ì¤Äê¸¦µæ½ê¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢AIÀ½ÉÊ¤Î³«È¯ÉôÌç
£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤ÉAI³«È¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÉôÌç
¤FAIR¡ÊFundamental AI Research)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëAI¤Î´ðÁÃ¸¦µæÉôÌç
¤³¤ì¤é4ÉôÌç¤Ï·Á¼°Åª¤Ë¤Ï¡ÊÁ°½Ò¤Î¡ËMSL¤Î»±²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡ÊËÜÍè¡¢°ì¤Ä¤ÎÉôÌç¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡ËMSL¤¬ÆâÉôÊ¬Îö¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎAI¿Íºà¤òºÇ¹â2000²¯±ß°Ê¾å¤Ç°ú¤È´¤¯
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥á¥¿¤Ïº£Ç¯6·î¡¢143²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤ÆÊÆ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎScaleAI¤ò»ö¼Â¾å»±²¼¤Ë¼ý¤á¡¢¤½¤Î¼ã¤CEO¤ò¿·Àß¤·¤¿MSL¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£
https://gendai.media/articles/-/153595
¤³¤³¤«¤éÆ±¼Ò¤Î¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊAI¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¹©ºî¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¼«¿È¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢OpenAI¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¼çÍ×¤ÊAI¸¦µæ¼Ô¡¦µ»½Ñ¼Ô¤é¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¡¢µð³Û¤ÎÊó½·¤òÄó¼¨¤·¤ÆÈà¤é¤ò°ú¤È´¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ê¤ÉÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÊÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ç¡Ë¡Ö¿ô²¯¥É¥ë¡Ê¿ôÉ´²¯±ß¡Ë¡×°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â²¿·ï¤«¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÇ¹â³Û¤ÏÊÆ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖThinking Machines Lab¡×¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼ÔAndrew Tulloch»á¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö15²¯¥É¥ë¡Ê2000²¯±ß°Ê¾å¡Ë¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡ÊÆ±»á¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÀÍ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¶â¤Ë»åÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤´«Í¶¹©ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËOpenAI¤«¤é20Ì¾°Ê¾å¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤«¤é13Ì¾°Ê¾å¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤ä¡Ê¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ËxAI¤Ê¤É¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤â´Þ¤á¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯ÁíÀª50Ì¾°Ê¾å¤ÎAI¸¦µæ¼Ô¡¦µ»½Ñ¼Ô¤é¤¬¡Ê¤³¤Î¿ô¤«·î¤Î´Ö¤Ë¡Ë¥á¥¿¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Å»²¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¼¤á¤¿¤±¤ì¤Ð¤´¼«Í³¤Ë¡×
Éô³°¼Ô¤Ë¤âÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·å³°¤ì¤ÎÊó½·¤òÄó¼¨¤·¤Æ³°Éô¤Î¿Íºà¤ò°ú¤Æþ¤ì¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¥á¥¿¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¸À¤ï¤Ð¸Å»²¤ÎAIµ»½Ñ¼Ô¤Î´Ö¤ËÉÔËþ¤äÊ°¤ê¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥¿¤Î¸Å»²¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¡Ê¤³¤³¿ô¤«·î´Ö¤ÇÂ¾¼Ò¤«¤é°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡Ë¿·»²¤Îµ»½Ñ¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎµëÍ¿¤Ë³µ¤Í10¡Á50ÇÜ¤â¤Î³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤¿¤á¸Å»²¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎµëÍ¿¤â¡Ê¿·»²µ»½Ñ¼Ô¤È¡ËÆ±¤¸°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¡×¤È¶¼¤¹¼Ô¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥¿¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¶¼¤·¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼¤á¤¿¤±¤ì¤Ð¾¡¼ê¤Ë¼¤á¤í¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤è¤¦¤À¡£
¸µ¡¹¡¢¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤¬¡Ê¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ËAI³«È¯ÉôÌç¤Î¿·Àß¡¦ºÆÊÔ¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¶¯°ú¤ÊAI¿Íºà¤Î°ú¤È´¤¤Ë½Ð¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬º£Ç¯¤Î½Õº¢¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖLlama 4 ¡ÊBehemoth¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤¢¤ë¡£
ËÜÍè¡¢OpenAI¤ÎChatGPT¤Ê¤É¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Behemoth¤ÏÅö½é¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤òÃ£À®¤Ç¤¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤¬¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆAI³«È¯ÉôÌç¤òºþ¿·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤«¤é¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ø¤Î°ú¤È´¤¹©ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤Ï¡ÊBehemoth¤ò³«È¯¤·¤¿¡Ë¥á¥¿¤Î¸Å»²¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÎÏÎÌ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Èà¤éµ»½Ñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡ÖµëÍ¿¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¤á¤ë¤¾¡×¤È¶¼¤·¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤«¤é¤Ï¤à¤·¤í¡Ö´ê¤Ã¤¿¤ê³ð¤Ã¤¿¤ê¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤ò¤Ï¤¸¤á·Ð±Ä¿Ø¤Î¿¿°Õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡¢¥á¥¿¤¬AI³«È¯ÉôÌç¤ÎÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤ËÃå¼ê¤¹¤ëÁ°¸å¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Êµ»½Ñ¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¡Ë¤¬µÕ¤Ë¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ã¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÍÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇ¯Îðº¹
°ìÊý¡¢¡ÊÁ°½Ò¤Î¡ËÄ¶¹â³Û¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÄà¤é¤ì¤Æ¡Ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ë¥á¥¿¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿·»²¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤âËà»¤¤¬ßî¡Ê¤¯¤¹¤Ö¡Ë¤ê»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Á¤é¤âÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Å·ºÍµé¤È¤â¸À¤¨¤ë¸¦µæ¼Ô¡¦µ»½Ñ¼Ô¤é¤Ï¼«²æ¤ä¼«Âº¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤¬¸ß¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¶¯¤¤íÂíà¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ïµ»½Ñ¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤ä²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¥á¥¿¤ÎAI³«È¯4ÉôÌç¤òÅý³ç¤¹¤ëMSL¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËScaleAI¤«¤é°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡ÊÆ±¼ÒÁÏ¶È¼Ô¡¦CEO¤Î¡Ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥ï¥ó»á¤À¡£
Æ±»á¤Ï¸½ºß28ºÐ¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ê¥á¥¿¤Î¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤È¤Û¤ÜÊÂ¤ó¤Ç¡Ë24ºÐ¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ê¸Ä¿Í»ñ»º10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÂçÉÙ¹ë¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¼Â¤ÏAI¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤«¤é¿äÄê2²¯¥É¥ë¡Ê300²¯±ßÁ°¸å¡Ë¤ÎÊó½·¤Ç¥á¥¿¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿AIµ»½Ñ¼Ô¤Î¥ë¥ª¥ß¥ó¡¦¥Ñ¥ó»á¤Ï¡Ê¿äÄê¡Ë48ºÐÁ°¸å¡¢¤Þ¤¿OpenAI¤«¤éÆ±¤¸¤¯¹â³ÛÊó½·¤Ç°ú¤È´¤«¤ì¤¿¥·¥§¥ó¥¸¥ã¡¦¥¸¥ã¥ª»á¤Ï30ºÐ¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ï¥ó»á¤è¤ê¤âÇ¯Ä¹¤À¡£
¥Ñ¥ó»á¤ÏÄ¹Ç¯¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÇAI³«È¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¸¥ã¥ª»á¤âOpenAI¤ÇChatGPT¤Ê¤É¤Î³«È¯¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥¿¤«¤é·å³°¤ì¤ÎÊó½·¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤¬´Ù¤ëµ¡Ç½ÉÔÁ´
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¡ÊAI¤Î¡Ëµ»½Ñ³«È¯¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Èà¤é¤Ï¼«¤é¤ÎÇ¯Îð¤ä²áµî¡Ê¤Î¼ÂÀÓ¡Ë¤Î¤³¤È¤Ê¤É¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆâ¿´¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤³¤½¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÉÔËþ¤äËà»¤¤Î²Ð¼ï¤¬Áá¤¯¤âßî¤ê»Ï¤á¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥¿¡Ê¤Î¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¡Ë¤ÏËÜÍè¡¢AI³«È¯¤ÎÅý¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿·Àß¤µ¤ì¤¿MSL¤ò»ö¼Â¾å4¤Ä¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁê±þ¤Î¼«¼£¸¢¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤êÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó»á¤ä¥¸¥ã¥ª»á¤ò¤Ï¤¸¤áÍÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³Æ¡¹¤Ë¸¢¸Â¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÅ¬ÅÙ¤Ë³ä¤ê¿¶¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥ÆâÉô¤ÎÉÔËþ¤ä¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ê¤É¤Î¥¬¥¹È´¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸À¤ï¤Ð¶ì¤·Ê¶¤ì¤ÎÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤¬¾å¼ê¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ä¥Ð¥¹¥±¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¶¹â³Û¤ÎÇ¯Êð¤òÄó¼¨¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤ò½¸¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¸å¡¢ÉÔ¿¶¤ËÓÃ¤¤¤Ç²¼°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬º£²ó¤Î¥á¥¿¤Ëµ¯¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°¤Ï2Ãû±ß¤ÇÅ·ºÍ¤ò¼êÃæ¤Ë¡Ä¡ª¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç²£¹Ô¤¹¤ë¡É¥°¥ì¡¼Çã¼ý¡É¡Ö¥¢¥¯¥Ï¥¤¥ä¡¼¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ÈßõÎõ¤Ê¡Ö¿Í¹©Ä¶ÃÎÇ½¡×ÇÆ¸¢Áè¤¤¤ÎÉñÂæÎ¢