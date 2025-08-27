「こわい！」柴犬が“鋭い目線” 飼い主が勉強中に気が緩むと…「空気をピリつかせてくる」
テスト勉強をしている飼い主に、思わぬ態度を取る柴犬の姿がXに投稿され、表示回数167万件超え、7万1000「いいね！」が付く話題となっている（26日午後7時時点）。
【写真一覧】「空気をピリつかせてくる」ももちゃんの“鋭い目線”
飼い主（@momonosekaiii）は「テスト勉強の気が緩む度に毎回空気をピリつかせてくる犬」とコメントし、柴犬・ももちゃん（メス・7歳）が “刺すような目線”でカメラを見つめたインパクトがある姿を投稿した。
写真を見たユーザーから「オールナイト監視付き徹夜する？という顔かな?」とのコメントに飼い主は「オールナイトはやめよ 夜は寝よ？」と返答。また「『おさぼりは許しまへんでぇ〜』って感じでしょうか。かわいい中にも厳しさありですね」とのコメントには、「厳しさ強めなとき、これです」と返していた。
また「さすが監視犬ももちゃん！ 本領発揮してますね それにしても可愛い」「ももちゃんに監視されたらちゃんとしないとですね」「ももたん先生、こわいー。休憩は必要よん。ももたんも一緒に休憩しよ」「圧が凄い〜〜〜」などのコメントも寄せられている。
