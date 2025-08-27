テスト勉強を“監視する”柴犬・ももちゃん（画像提供：@momonosekaiii）

　テスト勉強をしている飼い主に、思わぬ態度を取る柴犬の姿がXに投稿され、表示回数167万件超え、7万1000「いいね！」が付く話題となっている（26日午後7時時点）。

　飼い主（@momonosekaiii）は「テスト勉強の気が緩む度に毎回空気をピリつかせてくる犬」とコメントし、柴犬・ももちゃん（メス・7歳）が “刺すような目線”でカメラを見つめたインパクトがある姿を投稿した。

　写真を見たユーザーから「オールナイト監視付き徹夜する？という顔かな?」とのコメントに飼い主は「オールナイトはやめよ　夜は寝よ？」と返答。また「『おさぼりは許しまへんでぇ〜』って感じでしょうか。かわいい中にも厳しさありですね」とのコメントには、「厳しさ強めなとき、これです」と返していた。

　また「さすが監視犬ももちゃん！　本領発揮してますね　それにしても可愛い」「ももちゃんに監視されたらちゃんとしないとですね」「ももたん先生、こわいー。休憩は必要よん。ももたんも一緒に休憩しよ」「圧が凄い〜〜〜」などのコメントも寄せられている。