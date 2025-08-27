「マスコミの喧伝」で石破内閣の支持率が突然《うなぎ上り》に…就任以来「何もしていない」のにナゼ？

最近の世論調査で、石破内閣の支持率が上昇している。なぜなのか。この「世論の支持」を受けて、石破首相はいつまで続投するのか。「石破降ろし」を画策する党内反対派は、どう攻めていくのか。また、まとまりを欠く野党に戦略はあるのか。

週末、各種世論調査で支持率急騰

最近の世論調査結果を見てみよう。

共同通信（8月23〜24日に調査）によると、内閣支持率は35.4（＋12.5）％、不支持率は49.8（−16.0）％である。政党支持率も、自民党が22.5（＋1.8）％と増えているのに対し、都議選や参院選で自民党の票を奪ったと思われる国民民主党が10.4（−4.7）％ 、参政党が11.2（−0.6）％と減らしている。

石破首相が「辞任するべき」が40.0（−11.6）%、「辞任は必要ない｣が57.5（+11.7）％と、7月の調査と逆転している。また、自民党次期総裁として相応しいのは、高市早苗24.5％、小泉進次郎20.1％、石破茂13.1％、河野太郎9.4％、林芳正4.9％、小林鷹之4.2％となっている。

読売新聞（8月22〜24日に調査）によると、内閣支持率は39（＋17）%、不支持率は50(−17)％である。政党支持率は、自民23（＋4）％、国民9（−2）%、参政12（±0）％である。

石破首相は、「辞任すべき」が42％、「必要ない」が50％である。自民党次期総裁は、高市24％、小泉21％、石破14％、河野6％、小林4％、林2％である。

毎日新聞（8月23〜24日に調査）によると、内閣支持率は33（＋4）％、不支持率は53（−6）％である。政党支持率は、自民17（−2）％、国民9（−3）％、参政9（＋1）％である。

石破首相は、「辞任すべき」が39（−3）％、「必要ない」が43（＋10）％である。次期首相は、石破21％、高市14％、小泉9％、国民の玉木雄一郎6％、立憲の野田佳彦4％、小林2％、岸田文雄2％、林2％である。

朝日新聞（8月16〜17日に調査）によると、内閣支持率は36（＋7）%、不支持率は50（−6）%である。政党支持率は、自民20（±0）％、国民10（＋2）％、参政9（−1）%である。

石破首相は、「辞任すべき」が36（−5）％、「必要ない」が54（＋7）％である。

時事通信（8月8〜11日に調査）によると、内閣支持率は27.3（＋6.5）%、不支持率は49.6（−5.4）％である。政党支持率は、自民15.7（−0.7）％、国民6.8（＋3.7）%、参政7.6（＋2.9）%である。

石破首相は、「辞任すべき」が36.9％、「必要ない」が39.9％である。次期首相は、高市15.9％、小泉14.6％、石破11.3％である。

以上の世論調査結果を検討すると、メディアにもよるだが、とりわけこの週末に内閣支持率が急上昇していることがよく分かる。

大きな仕事はしていない

昨年の衆院選、今年の都議選、参院選と自公政権は3連敗しており、その責任をとって、総理総裁が辞任するのは当然である。

首相就任以来、石破が高く評価できるような仕事をしたわけでもない。

たとえば物価対策には無策であり、昨年夏に高騰が始まった米価も、今でも国民のニーズに応えられるほど下がっていない。古米、古古米まで放出しても、焼け石に水である。新米が出始めているが、猛暑による異常な高温や洪水の被害によって、生産高増加も期待できない。

石破は、米の減反政策から増産に方向転換することを表明したが、今必要なのは長期的対応ではなく、目先の価格低下である。

他の商品の価格についても高騰しており、国民は物価高に悲鳴をあげている。一時的な現金給付よりも効果が続く消費税減税を唱えた野党が選挙に勝つのは当然である。減税に異を唱えるのは財務省の常であるが、その財務省を石破は動かすことができなかった。

トランプ関税対応は相変わらず批判的

トランプ関税への対応にしても、及第点はあげられない。

当初の25％から15％で合意したので、何か勝利したような錯覚すら覚えるが、たとえば、自動車への関税はこれまでの2.5％から12.5％も引き上げられているのである。日本の基幹産業の自動車がこのような状況であれば、日本経済全体に大きな打撃となろう。

トランプ関税を実行するために政権にとどまる必要があるという石破の理由付けは詭弁であり、日本の首相交代で税率を変更するような愚は、あのトランプでも犯さないであろう。

さすがに、直近の世論調査も、石破のトランプ関税対応には批判的である。この関税交渉について、「評価する」vs「評価しない」の比率は、共同が34.4 %vs 58.7%、読売が42％ vs 48％、毎日が25％ vs 45％となっている。

数週間前までに、国会周辺では、「石破辞めるな」とか「石破頑張れ」とかいったプラカードを持ったデモ隊が集まった。どのような人々が参集したのか、詳細は不明である。

石破降ろしをしているのが裏金議員だから、それに反発して石破支持をうたっているのではないかという説もある。それが本当かどうか分からないが、自民党が選挙で敗北を続けているのは「石破が悪いからではなく、安倍派を中心とする裏金議員のせいなのだ」という解釈が石破続投指示の空気を作っていると言えよう。

目白押しの外交日程

さらに、最近では、8月20〜22日に横浜で開催されたTICAD9（第9回アフリカ開発会議）は、大きく報道されたが、これは日本がお膳立てしてアフリカ諸国を歓待し、支援する会議であり、誰が首相でも成功するのは当然である。

また、23日には、韓国の李在明（イ・ジェミヨン）大統領が訪日し、日韓首脳会談が行われたが、先の尹錫悦政権とは逆の反日･左翼政権である。

しかし、李在民は、トランプ関税、北朝鮮の核ミサイル開発などをめぐって、日本と協力せざるをえない状況にあり、イデオロギーは棚上げして、実利第一で行かざるをえないのである。つまり、これも相手側の事情で、円満な会談になるほかなかった。李在民は、24日に日本を発って、アメリカに向かった。

以上二つの最近の外交は、マスコミでも大きく取り上げられ、その「成功」が喧伝されたために、石破内閣の支持率上昇につながったのである。しかし、それは石破の外交手腕が優れていたからではない。

今後の外交日程であるが、8月29、30日にはインドのモディ首相が来日する。インドは、日本の新幹線を採用することを決めており、それを伝達するための訪日である。石破とモディは、30日に宮城県を訪問し、新幹線を視察する予定である。これも成功することが決まっている儀式であるが、石破は自らの外交成果だと誇示するであろう。

さらに、9月上旬には、イタリアのメローニ首相も来日する予定であったが、ウクライナ情勢を考慮して延期になった。

総裁選前倒しか

以上のように外交日程が目白押しであり、参院選敗北の自民党の総括報告書のとりまとめも遅れるようで、来月上旬になりそうである。そして、その総括を経て、森山幹事長が辞任するか否かが大きな焦点となる。森山辞任となれば、石破政権は片肺飛行となり、石破退陣への圧力が増す。

総裁選を前倒しで行うかどうかも、大きな争点である。党所属国会議員と都道府県連代表各1名の総数の過半数が要求すれば、臨時総裁選を行うという党則である。

臨時総裁選について、自民党の国会議員に対する意思確認方法として、逢沢一郎選管委員長は、書面で行う意向を示している。さらに、記名式か無記名か、記名式の場合に氏名を公表するか否かも大きな問題である。

臨時総裁選を行うについての賛否を問うのは、参院選の総括が終了した後なので、それまでに時間があり、さらに紆余曲折が予想される。石破続投に賛成の議員からは、臨時総裁選を行うなら、解散総選挙を行うべきだという声も上がっている。

世論の動向を見ながら、自民党は、石破続投か否かを判断することになる。一方、野党はバラバラでまとまりを欠き、自公政権への対抗勢力とはなっていない。政治の閉塞感が強まるばかりである。

【こちらも読む】『高市早苗でも小泉進次郎でも玉木雄一郎でもない！次の総理候補に浮上した「意外な名前」』

