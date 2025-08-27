明治時代、日本を旅したイザベラ・バードが日本の葬儀を見て「理解しがたい」と感じたこと

バードが見た日本の葬儀

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

例えば、バードは通訳の伊藤と現在の秋田県を旅している道中、六郷という町に立ち寄ります。そしてその際、バードは葬儀に参加することになりますが、キリスト教徒である彼女は仏式の葬儀をどのように見ていたのでしょうか。同書より引用します（読みやすさのため、改行など編集しています）。

六郷では警察のご厚意により、ある程度裕福な商人の仏式の葬儀に参列することができました。

その厳粛さと品格がわたしにはとても興味深く感じられましたが、伊藤が目の前で行われていることをとても明確に説明してくれました。

茶屋で借りた女性用の和服を着ていき、頭に青い頭巾をかぶったので、だれにも気づかれなかったものの、わずかな布を「前でかき合わせる」窮屈な着物にはとても疲れました。すべきことすべきでないことについて伊藤がいろいろ指図をしてくれ、わたしはそのとおりにしました。とにもかくにも外国人に参列を許してくれた親切な人々の感情を害したくない一心でした。

故人の病気は短期のもので、病人のために祈祷や巡礼をする時間はありませんでした。

死が訪れると、遺体は頭を北に向けて寝かせ（生きている日本人は北向きに寝ないよう細心の注意を払います）、そばに屏風を立て、その屏風とのあいだに新しい膳を置きます。膳の上には皿に油を入れて芯に火をつけたもの、調理しない米粉のだんご、香炉が載っています。

臨終後僧侶はただちに戒名すなわち死後の名前を選び、それを白木の板に記して遺体のそばに座ります。膳の器には植物性の食べ物を盛り、遺体のそばに置いて箸を通常とは逆の場所、つまり膳の左側に添えてあります。48時間すぎたあと、遺体は納棺の準備として湯で清められ、僧侶がお経を唱えながら頭を剃ります。貧富に拘らずいずれの場合も死装束はふつうの仕立てですが、純白の麻または木綿を用います。

六郷の近くの大曲では大きな陶製の壷が生産されており、裕福な人々はこれを埋葬に使いますが、今回は矩形の箱がふたつあり、外側の箱は檜材できれいに鉋がかけてあります。貧しい人々は「早桶」という、竹のたがをはめた松材のふたつき桶を使います。

女性を埋葬するときは婚礼の日にまとった絹の衣装を着せて、足袋をそのそばか足の上に添え、髪はうしろへ垂らしておきます。最も裕福な人々は棺に朱砂を、最も貧しい人々はもみがらを詰めますが、今回は口と鼻と耳に朱砂を詰め、棺には粗い香を詰めたと聞いています。

遺骸は桶または箱にふつうの正座をした姿勢で納められます。一番外側の箱の大きさで考えたとしても、死後何時間もたった人間の体をどれだけ狭い空間に押し込められるかは理解しがたいことです。死後硬直は僧侶の売っている土砂という粉末を使えば解けると言われてきましたが、この説も覆され、結局その方法はわけのわからないままです。

