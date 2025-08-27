会社に見捨てられたのか…戦時中にフィリピンにいた記者たちが「絶望感に打ちひしがれた」理由

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

ブシラックで発行された「南十字星」

1945年1月前半になると、米軍の戦火を逃れ、生き残った北上組の本社社員、出向社員は、ルソン島北東部にあるカガヤン・バレー地方のバヨンボンに向かって移動する。バヨンボンは、日本人コミュニティがあったので、ここを新たな宣伝報道活動の拠点とする計画であった。

北上組は3つのグループに分けられた。第1班は第2工場長鶴岡信治を班長とした20人、第2班は業務局長鴨井辰夫や華文編集長三池亥佐夫ら6人、第3班は正富笑入ら10人であった。

この3班は、1月18日から20日にかけてバヨンボンに次々と到着した。その後、バヨンボン山（現・バンガン・ヒル）の向こう、西4キロほどの所にあるブシラックに移って、陣中新聞「南十字星」の発行を始める。情報のソースは、同盟のニュースであった。この新聞は、「マニラ新聞」とは違って、軍の宣伝機関紙としてほぼ無償で頒布する陣中新聞であった。

ブシラックで最初に亡くなったのは、よりによって現地生活30年の経験があった工務部の田中岩雄（福岡県糸島市出身、享年52歳）であった。熱帯性マラリア、持病の脱腸再発が原因だったという。

トゥゲガラオの死者

3ヵ月ほど経つと、ブシラックの情勢も危うくなってくる。

次の避難地は、200キロほど北に離れたトゥゲガラオが目標地に設定された。毎日新聞社の社機が飛来するという情報がもたらされたためである。バギオ、そしてブシラックにいた大半の社員は、灰燼に帰していた村々を通り、それぞれ分散してトゥゲガラオをめざして移動を始めた。

しかし、トゥゲガラオまでの道中、イサベラ州カウアヤン郊外でマニラ新聞取材部の記者山本英一（東京都出身）が大腸炎のために死亡した。4月11日のことであった。享年35歳。田中岩雄につづいて北上組2番めの死者であった。

さらに、同日、マニラ新聞印刷課長田中道一（大阪府吹田市出身）は、トゥゲガラオに到着したものの、マラリアが悪化して死亡に至る（享年43歳）。田中は、ブシラックに来る前、カヤパの報道拠点でガリ版刷の陣中新聞「さくら」を発行していた。

トゥゲガラオへの集結は、おおよそ4月10日には完了した。しかし、すでに戦局は追い込まれており、希望を託していた日本からの社機は来なかった。悲嘆にくれる彼らは、会社に見捨てられた棄民であると、絶望感に打ちひしがれたのである。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

