「スマドリ」はなんの略？その人にあわせた楽しみ方を提案！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「スマドリ」はなんの略語？

「スマドリ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、「スマ」は「スマート」を表しています。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「スマートドリンキング（Smart Drinking）」を略した言葉でした！

「スマドリ」とは、電通デジタルとアサヒビールの合弁会社「スマドリ株式会社」による、お酒を飲む人も飲まない人も楽しめる自由な飲み方を推進する取り組みのこと。

「飲めても飲めなくても、みんな飲みトモ。」というキャッチフレーズとともに、お酒を飲まない／飲めない人へのアプローチを提案しています。

2022年には、渋谷・センター街に「スマドリバー渋谷」がオープンしましたよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

