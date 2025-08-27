ゾウやチンパンジー、人間以外の動物が作り出したものに著作権は成立するのか？

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

（※本記事は『世界は知財でできている』から抜粋・編集したものです）

ぞうのお絵描き

まず、第一の疑問である「AIが作り出したものに著作権などの知的財産権はあるのか？」について考えてみたい。

そもそもの話として、「本書を読む前に」の「知財マトリクス」で示している「知的創造物」とは、「人間が作り出したもの」であることを前提としている。つまり、人間による創作行為がなければ著作権はもちろんのこと、特許権・実用新案権・意匠権も発生しない。

だが、地球上に存在する知的存在が人間のみであると考えてよいのだろうか？ ほかの生物がその知的活動を通じて財産的な価値を持つ情報を生み出すことは本当にないのか？

2025年2月、筆者は千葉県市原市にある「市原ぞうの国」を訪れた。国内最多の9頭のぞうが飼育されており、「ぞうさんのパフォーマンス」の時間では、日本生まれのアジアぞうの四姉妹「ゆめ花」「りり香」「もも夏」「ら夢」によるお絵描きを見学することができる。「ぞう使い」と呼ばれるタイ人の飼育員の指示を受けながら、スラスラと「雪だるま」などの絵を描いていく様子はとても愛らしかった。

ただ絵を描いておしまい、というわけではない。「市原ぞうの国」のショップでは、ぞうの描いたさまざまな絵やそれらをもとにした絵ハガキなども販売されていた。額付きの絵では1万円するものもあった。これらの絵には明らかに財産的な価値が付いている。

それではこれらの絵はぞうたちの「著作物」として認められるのだろうか？ 著作物とは、「思想・感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」と定義されている。結論から言うと、ぞうたちの著作物ということにはならないだろう。というのも、ぞうたちの横にいる「ぞう使い」たちがぞうの耳をひっぱるなどして細かな指示を与えており、ぞうはそれに従って絵を描いているにすぎないからだ。ぞうたちが指示どおりに筆を使うこと自体は驚くべきことだが、そこに描かれた表現にぞうの思想・感情は反映されていない。

その点において、チンパンジーのお絵描きは少し事情が異なる。先ほどのぞうたちとは異なり、筆記具を渡しさえすれば、人間が特に指示を与えなくとも自発的に絵を描くことができるからだ。世界で初めて絵を描くチンパンジーとして広く知られるようになったのは、英国の動物学者デズモンド・モリス氏の飼っていたコンゴである。コンゴは1964年に結核で死亡するまでの間に多くの絵を描いた。コンゴの描いた抽象画は2005年6月にロンドンで開催されたオークションにおいて1万4000ポンド（当時のレートで約280万円）で落札されている。子どもの殴り書きのようにも見えるが、その表現にはコンゴの持っている思想・感情が見え隠れしているようにも思える。

2021年12月に、動物が描いた作品としては最高額の2万ポンド（当時のレートで約300万円）で販売された絵がある。南アフリカの農場から救出されたとされる豚ピグカッソ（Pigcasso）が描いた「Wild and Free」という作品だ。ピグカッソは2024年3月に亡くなったが、絵を描く様子を収録した動画では、筆を口に咥えつつ首を回しながらキャンバスに迫っている。その姿は芸術家さながらである。

こういった動物の作品に著作権が認められるかどうか裁判で争われたこともある。

2011年7月にインドネシアの北スラウェシ州で、英国の自然写真家デイヴィッド・スレイター氏がリモートスイッチ付きのカメラを意図的に放置したところ、それに近づいたメスのクロザル「ナルト」がそのスイッチを押したことで何枚かの「自撮り写真」が撮影された。スレイター氏はそのうちの1枚を発表した。スレイター氏は自分自身に著作権があると主張していたが、動物による作品であるとの理由から無料オンラインデータベースであるウィキメディア・コモンズ上でも公開された。2014年8月にスレイター氏とウィキメディア財団との揉め事が知れ渡ったことで、この写真も大きな注目を浴びることとなった。

2015年9月には、米国の動物保護団体が写真の著作権はナルトにあると主張して米国の連邦地方裁判所で裁判を起こした（原告はナルトとなっている）。だが、2016年1月、裁判所は著作権法の保護は動物には及ばず、写真に著作権はないとの判断を示した。その後の控訴審では、スレイター氏が写真の売り上げの一部を寄付することに合意し、団体側と和解が成立している。

なお、これは米国の裁判ではあるが、サルが撮影した写真はもちろん、動物の作品に著作物性が認められないという点においては、日本と米国とで違いはない。

