「仕事ができる人になれるか」は毎日のメールで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

ビジネスメールに必要不可欠な“署名”。ですが、署名に必要な情報がすべて入っていない人も多いです。どれだけ本文を丁寧に書いていても、署名に必要な情報が欠けていると、相手に不便をかけてしまいます。この記事では、署名に入れるべき必須情報を見直してみましょう。

署名には何が必須か

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

株式会社 コミュニケーション・ファクトリー

営業部営業課 渡辺 明子 watanabe.a@xxxx.co.jp

100-0000 東京都千代田区○○1-2-3

TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0000

＜＜新刊本『ビジネスメールの文章術』＞＞

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

署名に入れる項目としては、次のようなものが考えられます。●の項目は必須項目です。

●自分の氏名

●会社（団体）名・所属部署名

●会社（団体）の住所・電話番号・ファックス番号

○会社・団体のホームページ

○メールアドレス

○携帯電話番号

○お知らせ（メールアドレスの変更など）

○営業（会社・団体のキャッチコピー、キャンペーンの紹介）

必須項目を全部入れると結構長くなります。プライベートにもっと軽い署名をつかいたい場合は、別につくってつかい分けます。

こんな署名はアウト

署名が長すぎるのも見苦しいものです。必要項目を入れつつ、なるべくコンパクトにつくります。

署名の中に画像を入れている人もいますが、画像が添付ファイルとして表示され、受け取った側が不審に思う場合もあるので、ビジネスメールでは避けましょう。

郵便番号や電話番号のところに略字やマークをつかいたくなりますが、機種依存文字である場合が多いので、注意が必要です。

個人名を先にするのもあり

一般的な企業や役所では、

・組織名・部署名

・個人名

・住所

・電話番号

・メールアドレス

という順番で書かれている署名が多数派ですが、個人名が1行目にあるのも、書き手の存在感が感じられてよいものです。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

渡辺 明子

watanabe.a@xxxx.co.jp

株式会社 コミュニケーション・ファクトリー 営業部営業課

100-0000 東京都千代田区○○1-2-3

TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0000

＜＜本年3月に社屋が移転しました＞＞

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。