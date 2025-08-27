ベンフィカ、永久欠番の背番号29を手違いでフットサル選手に渡す…2004年に24歳フェヘルが急死して以降は欠番状態

ポルトガルが誇る3強クラブのひとつである名門ベンフィカ。

2004年1月25日、当時の所属選手だったハンガリー代表FWミクロシュ・フェヘルが試合中に心停止を起こすと、24歳で亡くなる悲劇に見舞われた。

その後、ベンフィカは彼がつけていた背番号29を永久欠番にした。

そのベンフィカには男女のサッカーチームだけでなく、フットサルやハンドボール、バレーボール、ラグビー、ホッケーなど数多くのスポーツチームがある。

ポルトガル紙『A Bola』によれば、ベンフィカのフットサルチームで背番号をめぐる手違いがあったという。

今季ベンフィカのフットサルチームに加入したブラジル人選手ペレは、7月の入団会見時に背番号29をつけていたが、このほど行われた試合では80番に変わっていたそう。

「部内の不手際」により、永久欠番であるはずの29番が手渡されていたようで、そのために変更することになったようだ。

サッカー界で「永久欠番」になったレジェンド選手5名

実際、ベンフィカの女子サッカーチーム、男子ハンドボールチーム、男子バレーボールチームにも背番号29をつけている選手はいない。