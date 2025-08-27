「え！置かれた！」赤ちゃんのびっくり顔に8600いいね「ママ…裏切ったのね…？」「表情完璧」【ママリ】

赤ちゃんには赤ちゃんなりの表現がある

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、優花 ❁⃘*.ﾟ🎀&🦕(@T_eight8eighter)さんのお子さんのかわいすぎる1枚です。まだ言葉を話せない赤ちゃんが、表情や仕草で必死に気持ちを伝えようとする様子は尊いものですよね。優花さんのお子さんも心の声がダダ漏れしてしまったよう。かわいすぎて笑ってしまうその表情とは？

赤ちゃんはまだ言葉を話さないので、何を考えているのかよくわからないこともありますね。しかし、よく観察してみると目を大きくしたり、眉間に皺を寄せてみたり、口をすぼめてみたりなど赤ちゃんなりにさまざまな形で気持ちを表現していますよね。





優花 ❁⃘*.ﾟ🎀&🦕(@T_eight8eighter)さんが投稿していたのは、そんな赤ちゃんのまさかな表情でした。

©︎T_eight8eighter

え.ᐟ.ᐟ置かれた.ᐟ.ᐟの顔😂😂

クッションに置かれてとてもびっくりした表情をしている赤ちゃんがかわいすぎます。どんな状況だったのかがわからないものの、こんな顔をされたらすぐにでも抱っこしたくなっちゃいますよね。



この投稿に「置かれたってびっくりした表情が完璧💯💮」や「まじか…！おまえ！って顔してる笑😂」といったコメントがついていました。確かに「ママ…裏切ったのね…？」という表情に見えなくもないですよね。この表情をみたくてついつい何度もやってしまいそうです。額に入れて飾りたくなってしまうほどかわいい写真に癒される投稿でしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）