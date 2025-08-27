夫の浮気発覚「不貞行為はなかった」→一度はやり直す決意をしたものの、友人とのやり取りで新事実発覚？【ママリ】

夫の浮気が発覚し…

2ヶ月前旦那の浮気発覚。



発覚当時、本人から直接事情聴取して不貞行為は絶対ないと言っており、女とのLINEやり取りでも不貞行為の確認はできなかったため旦那の言葉を信じました。

子供もまだ小さいし私も好きな感情があったため離婚という選択肢はなく、やり直しました。



でもやっぱり信頼はできずにまたLINEを見てしまって、女とはやり取りしてない様子でしたが、

友達との浮気期間中のやり取りに「女とパコった？笑」

「野暮なことは聞かないで下さい。もちろんやりました。」

と旦那が言っていました。



7月に新築に引っ越したばかりなのに、ウキウキワクワクした気分に全くなれず辛いです。

18から付き合って、もうすぐ10年の仲。まさか旦那がこんな人間だとは思ってなく、嘘ばっかりで呆れました。



これからどう接したらいいかわかりません。

一度裏切られた相手を信じるのは難しいことですよね。この記事では、浮気をした夫の嘘にショックを受けているという投稿を紹介します。ある日、夫の浮気が発覚したものの、不貞行為はなかったという言葉を信じ再構築の道を選んだ投稿者さん。しかし、モヤモヤは拭いきれず夫と友人のLINEのやり取りを見たところ、とんでもない事実が発覚して…。

浮気が発覚した夫ともう一度やり直すことにした投稿者さん。しかし、夫が浮気相手と体の関係があったことを示唆するやり取りを友人としていたことが分かり、今まで積み重ねてきた関係が一気に崩れ落ちました。



一度裏切られただけでも心が引き裂かれそうなのに、嘘をつかれていたのであれば心が折れてしまいますよね。

一線を越えた疑惑の夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私だったら一緒にいたくないです…

10年一緒にいて積み上げてきた関係が友達とのLINE内容により一瞬で崩れ落ちますよね…

友達にはイキって発言してるかもしれないし、本当に黒なのかも。

いや、完全に不倫ですよ💦即離婚です💦有り得ない、気持ち悪すぎる

浮気相手との体の関係について男同士のノリで送ったという夫に、投稿者さんは理解できないと言います。仮に本当に体の関係がなかったとしても、友人とこのようなやり取りをしていることも、妻としては嫌ですよね。



ただ、決定的な証拠はなく、子どももまだ小さいことで思い切った行動ができないという投稿者さん。どうにか家族として前を向いていこうとしていた矢先のモヤモヤを解消するには、夫の誠実な行動が求められますね。

