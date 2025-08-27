「国民」の意識形成を進めるために、明治政府が編み出した壮大な物語とは何だったのか

私たちが生活する今の日本ができるまでには様々な出来事があり、なかでも明治政府の誕生が大きな転換点だと言われている。

それまでの身分制が廃止され、国民意識の高まりが生まれた頃もこの時期である。新しい日本をつくるために、〈国防〉という考えが重要になっていた。

（※本記事は『〈国防〉の日本近現代史』から抜粋・編集したものです。）

相容れない徴兵制と身分制

新政府は明治2（1869）年7月に軍事を所管する兵部省(ひょうぶしょう)兵部省（ひょうぶしょう）を発足させたが、同5年2月に陸軍省と海軍省に分離独立した。両省はその後1945年まで、陸海の軍事行政を所管する。

当初、政府の陸軍力のもととなったのは、明治四年に薩摩・長州・土佐三藩の兵1万人で創設した御親兵(ごしんぺい)だった。東京・大阪・九州・東北の各地にそれぞれ鎮台を設置し、国内治安維持の拠点とした。海軍力のもととなったのは、旧幕府から接収した軍艦四隻だった。

その後、陸軍は1894（明治27）年にはじまる初の大規模対外戦争・日清戦争直前には7個師団に、海軍は90年に軍艦39隻・58000トン体制にまで拡張される。

この間、徴兵制が新しい軍と〈国防〉の基盤とされていく。大村益次郎は、将来的には「農兵を募る」ことを念頭に、本格的な「軽歩兵」の訓練法を特徴とする仏式の歩兵訓練法の導入をはかっていた。重要なのは、兵士個人として必要な強い体力や体操の技量と、生まれで地位が決まる封建的な身分秩序とは本質的に相容れないということである（竹本知行『幕末・維新の西洋兵学と近代軍制』）。徴兵制の導入は、身分制を廃止する強力な理由となった。

大村はまず養成に時間のかかる「国民軍隊の基幹」たる士官養成のため、明治2（1869）年に京都の兵学所を大坂へ移転、大坂兵学寮と改称した。彼はここで士官養成のめどがついた時点で徴兵制を実施する構想を持っていた（同）が、それらの諸改革は旧武士身分である士族の存在意義を全否定するものであったから、彼らの憤激を買った。大村は同年9月、元長州藩士らに襲撃されて重傷を負い、11月に死去する。

政府による徴兵制の正当化

明治3年末、後述する農民反乱などで新政府は存立の危機を迎える。そのなかで大坂では大村派が「徴兵規則」を実現に移しはじめる一方、東京では大久保利通らが藩兵の動員による軍の建設を進めようとした。しかし予算不足のため、徴兵規則による徴兵は明治4年5月に無期延期となった（同）。

しかし政府は明治5年11月28日（1872年12月28日）に徴兵告諭を出し、翌1873（明治6）年1月10日には徴兵令を施行するという、きわめて急進的な施策をとった。徴兵告諭は武士を「抗顔坐食し、甚しきに至りては、人を殺し、官其の罪を問わざる者」「世襲坐食の士」と厳しく批判し「国家に災害あれば、人々其の災害の一分を受けざるを得ず。是れが故に人々心力を尽くし、国家の災害を防ぐは、則ち自己の災害を防ぐの基たるを知るべし」「人たるもの固(もと)より心力を尽くし、国に報ぜざるべからず。西人之れを称して血税と云う」と述べて徴兵を正当化した。それでも当然のことながら、無駄飯喰らいとされて先祖以来の家職を奪われる士族、そしてみずから武器をとって戦うことなどありえなかった民衆の反発は強かった。

竹本知行は「政府当局は西洋の諸制度の移入によって「国民」の意識形成を進めたといえる」と述べる。つまり「国民」なる存在がすでにいて徴兵を課したのではなく、徴兵を通じて近代「国民」国家づくりを急速に進めようとしたのである（同）。西洋由来の徴兵も国民国家原理も日本とは「全く異なった歴史風土の所産」であるが、政府はそれを受容する困難を古代律令制、さらには神話の時代への復古精神を強調することで糊塗しようとしたのであった（同）。

こののち戦前日本でくりかえし語られていく「国民国家受容の原理」とはいかなるものか。1929（昭和4）年、陸軍歩兵大尉の大澤寅一が台湾の中学生に行った講話『国防軍事之常識』を例にみてみよう。長文だが、当時の〈国防〉論の語り口を知るためそのまま引用する。

明治維新以来 天皇は此の軍隊の威力を以て、日清日露の戦役等幾多の国難に際し国防を完うせられつつ我が国家の大使命を着々遂行遊ばされ、僅か五六十年の間に世界五大強国の地位を建設されたのであるが、未だ嘗て他国の侵略、占領の如き不純な目的の為に兵を用いなかったと云うことは衆人の認むる所である。／之を我国古来の兵制及建軍の精神に照して見るに、我が国が古来 天皇親しく軍隊を統帥遊ばされたこと、又国民は兵農一致挙国皆兵で国民挙(こぞ)って国家を防護して来たこと、竝(ならび)に 天皇の統率される軍隊が対内的にも対外的にも不純な目的に使用されなかったことは、我が国三千年の歴史に明らかであって 明治天皇御制定の現在兵制も実に此の如き古制に則られたもので、国軍建設の精神亦古今を通じ建国の精神を実によく発揮して居るのである。（大澤『国防軍事之常識』、「我が国軍建設の根本精神はどうか」）

明治政府が編み出したのは、この国の天皇はじつに3000年もの昔、神話の時代から軍隊を親率し、すべての民は兵となって正義のために戦い、〈国防〉を全うしてきたのである、だからお前たちは皆(みな)兵となり、天皇と国家のため尽くさねばならぬという、一つの壮大な物語であった。

この物語は国体論と呼ばれ、昭和戦時期にいたるまで徴兵を正当化し「国民」を作りあげていく。

その天皇が自ら制定し、国民に下すという形式を取った1889（明治22）年の大日本帝国憲法は、天皇が陸海軍の最高指揮権を有し（統帥大権、第11条）、軍の編制・兵力を決定する（編制大権、第12条）と定めた。初代首相・伊藤博文の憲法解説書『憲法義解』は統帥大権も編制大権も天皇にのみ属し、後者は「議会の干渉を須たざるべきものなり」と説明したが、毎年の軍事予算は議会が議決し、執行は内閣に管理されるため、実際には両者の間接的な制限を受けることになった。

憲法第20条は、国民は法律の定めにより兵役の義務を有すると定めた。伊藤は、その根拠を「祖先以来の遺伝」である「忠義の精神」や古代の兵制に求め、国民を「俱に国の生存独立及光栄を護る者」と位置づけて〈国防〉の義務を明確にした。しかし実際には、徴兵令（のち兵役法）によって兵役に就くのは男子のみとされた。

【もっと読む】国防とは「何から、何を」守るのか 近現代150年の歴史をまとめた決定版が誕生！