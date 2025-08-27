結婚のあいさつで「後悔するよ？」義姉の”悪意ある一言”に凍りついた｜イヤミな義姉#1【ママリ】

婚約のあいさつに訪れた遥。朗らかな義両親に安心する一方、義姉・美里の冷たい視線とイヤミが、祝福ムードに影を落とします。さらに、別れ際の義姉の一言が胸に刺さり、「この人とうまくやれるのか…」という不安が芽生え…。義姉との付き合い方について悩んだ体験談、『イヤミな義姉』第1話をごらんください。

婚約あいさつに訪れた彼の家

「……緊張するなあ」



「大丈夫だよ。何回か遊びに来てるし、その時、そんなにこわくなかったでしょ？」



「それはそうだけど…結婚のあいさつはまた別でしょ？」



私、西原遥は、高校時代から付き合っている彼、滝沢悠斗と婚約をした。そのあいさつに彼の実家へとやってきた。



彼のご両親とは、学生時代から面識があり、2人とも朗らかな印象だったので、緊張しつつも内心うまくやっていけそうだと思っていた。でもまさか、あんなことになるなんて━━。



彼の実家に着くと、お母さんは満面の笑みで、お父さんは私より緊張しているような固い表情で出迎えてくれた。



「遥ちゃん、いらっしゃい！久しぶりね～」



「ご無沙汰してます。これ、つまらないものなんですけど……」



「そんな、気を遣わなくてもいいのに～。わざわざありがとね～。お仕事、大変じゃない？」



「……お母さん。まず、上がってもらいなさい」



陽気なお母さんに冷静にツッコむお父さんの姿を見て、気持ちを和ませつつ「こんな夫婦になっていけたらいいな」と彼との未来に思いを馳せていた。



玄関から居間に案内され、移動する私たち…。すると、目の前を横切るように、別の部屋から一人の女性が出てきた。



「あ、美里。遥ちゃん来てくれたよ」



彼女は美里さん。彼の姉で、私にとっては義姉になる。基本的に、義実家に不満はないのだけれど…気が強くて、どこか見下すような義姉の人柄が、昔から少し苦手だった。彼女はお母さんに声をかけられ、落としていた視線を私に向けた。私は「おじゃまします」と会釈したが、義姉は冷たい視線を向けるだけで、そそくさと居間に向かってしまった。



「ちょっと、美里～。……遥ちゃん、ごめんねえ」



「いえいえ、大丈夫です」



申し訳なさそうに言う、お母さん。義姉の態度について、私は笑って受け流すことしかできなかった。

義姉の冷たい視線と口にするイヤミ

居間につき、雑談が落ち着くと、私たちは改めて婚約について彼の両親に話した。



感慨深さをかみ締めるような表情の2人に対し、横で聞いていた美里さんは不満げな様子…。



「その歳で結婚って…早過ぎるでしょ。もっとお互いを見たり、貯金してから考えないと、後悔するんじゃない？」



義姉の口からこぼれたのは祝福の言葉ではなく、イヤミや批判の言葉でした。



「ちょっと美里、何いってるの。失礼でしょ？」



「別に…私は心配してるだけ。若いうちの結婚は苦労するでしょ？」



義姉の言い分としては、私たちへの心配らしい…。だが、口調や態度からは、うさ晴らしをしているかのように感じた。



義両親や彼が義姉をたしなめつつ話は進み、結婚式の話題に…。彼と相談している結婚式の計画を義両親に話すと、2人ともうれしそうに話を聞いてくれた。しかし、義姉は気に食わない様子。シビレを切らしたのか…すごい剣幕で私をにらみつけて、



「見積もりが甘いんじゃない？そんな額で式あげるなんて無理だから」



と吐き捨てるように言った。



元々苦手な人ではあったけど…ここまで目の敵にされる心当たりはない。「何が気に食わないんだろう？」そんなモヤモヤした気持ちを残したまま、婚約のあいさつは終わった。



帰り際の冷たい一言と複雑な感情

帰り際…義両親と彼が話している間、玄関に私一人になった時、義姉が近づいてきた。そして、見下すような冷たい視線を向けてきて…



「嫁いでくるってガマンすること多そうだし、大変ね。まあ、がんばって」



と言ってきた。私は呆気にとられ、言葉が出なかった。その直後、彼や義両親が戻ると、義姉はそれまでの冷たい表情から一転…ほほ笑みかけるような表情で私たちを見送った。



私は義姉の言葉が胸に引っかかり、義両親に歓迎されたことも素直によろこべなかった…。こうして、義姉のイヤミな言動が、私の結婚生活に影を落とし始めたのだ━━。



あらすじ：祝福ムードに影を落とす、義姉の存在

本エピソードでは、結婚を控えた主人公の、義姉に対する複雑な感情を描きました。朗らかな義両親との対比で際立つ義姉の冷たさは、遥の胸に大きな不安を抱かせます。結婚は当事者同士の問題だけでなく、身内になる親族との縁も結ばれるもの…。親族間のトラブルはなるべく避けたいものですよね。あいさつの段階から、大きな違和感を抱く義姉の発言に、不安を抱える遥の心中が伝わってくるエピソードです。



