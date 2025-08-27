中国人はいつも「孤独」を抱えているという「意外な事実」…中国人を支えている「思想」の正体

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈中国では、いつの時代もつねに「庶民が犠牲になってしまう」納得の事情〉に引き続き、中国に住む人々が孤独と言われる理由についてみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

「孤独な中国人」と龍

私は毎朝7時から、NHKのニュースを見る習慣があるが、「中国ウォッチャー」という仕事柄、パソコンを開けてもう一つのニュースも見る。それは、同時刻の中国時間6時から始まるCCTVの『朝聞天下（ジャオウェンティエンシア）』（朝のニュース）だ。

NHKのアナウンサーが、「7時になりました」と微笑んでニュースを読み始める時、CCTVでは国歌『義勇軍行進曲』が勇ましく歌われて、中国大陸の雄大な風景が映し出される。その後、人民解放軍の大部隊が登場し、最後は56民族の中国人たちが北京の天安門広場に踏み立って手を振る映像が流される。

こうして、14億中国人の「一心団結」を示した後に、3時間もの長いニュース番組が始まるのだ。「団結して奮闘しよう！」（団結奮闘（トゥアンジエフェンドウ））という言葉は、習近平総書記以下、共産党幹部たちのスピーチのお決まりの結語だ。つねに「団結」を口にしていないと中国社会はばらけてしまうのである。

日本でも、団結の精神はもちろん重要視している。私は小学校に入りたてのころ、道徳の授業で、先生にこう習った。

「『人』という漢字は、二人の人間が支え合っている姿を現しています。人間は一人では生きられません。漢字が示すように、互いに支え合って生きていく存在なのです」

先生は黒板に白いチョークで、二人の人間が支え合っている絵を描いた。次に、赤いチョークでその上をなぞり、「人」と書いた。私は感銘を受けて、その日帰宅してから、母親に自慢げに先生の話を語って聞かせたものだ。

だが後年、河南省で前述の「中原体験」をした時、にわかにこの先生の教えに疑問を持った。「人」という漢字は、「孤独な中国人が大地に踏み立つ姿」を象形しているに違いないと直感したのだ。

つまり「支え合う二人」ではなく、「寂しく踏み立つ一人」ではないのか――。

そこで北京に戻ってから、北京大学に留学した時分に教えを乞うていた古代中国文学の老教授に訊ねてみた。

すると、「甲骨文字の跡から見て、やはり『人は一人』だろうね」と答えた。甲骨文字とは、占卜（占い）の際に亀の甲羅や牛の肩甲骨などに刻みつけた文字で、漢字の原型である。

教授はさらに、こう付け加えた。

「二人の人間が支え合う姿というなら、むしろ『仁』の漢字だろう。つくりに『二』の字が入っているではないか。『仁』は、孔子（紀元前552年ごろ〜紀元前479年）が説いた、人間にとって最重要の徳目だ」

『中国思想史』（武内義雄著、講談社学術文庫、2022年、原著は1936年刊）では、「仁」についてこう解説している。

〈孔子は自己の教うる所を吾道と称し門人等はこれを夫子の道と呼んで居るが、いう所の夫子の道は仁の一字につきている。（中略）論語全体を通算するとその中仁を論じた章が五十八章もあって、仁の字が出ていること百五回の多きに及んでいる〉

孔子と儒教については後述する。

「人」に話を戻すと、私が直感したとおり、「中国大陸で踏み立つ人」は、孤独な存在なのだ。そこに在るのは、天と地という自然の雄大な「二つのスクリーン」及び自分だけだ。これぞ中国人的エクスタシーに満ちた大陸的境地と言えよう。シンプルで寂しき「天地人の世界観」だ。

始皇帝と兵馬俑の世界

さらに言うと、古代の中国人は、天は円形で地は方形であると考えた。いわゆる「天円地方」である。

北部の遼寧省凌源県で発見された牛河梁遺跡（紀元前4000年〜紀元前3000年）では、石を積み上げて構築した積石塚が散見されたが、それらは現世を表す方形と、天界を表す円形とにきっちり分かれていた。

陝西省の省都・西安近郊にある秦の始皇帝の墓から発掘された兵馬俑の中には、「轀輬車」と呼ばれる皇帝専用の馬車をかたどったものが含まれていた。その馬車には、円形の屋根がついていて、始皇帝が寛ぐスペースは箱型の方形になっていた。

兵馬俑は、始皇帝が死後の世界でも、現世と同じような生活を送れるようにとの目的で造ったものと考えられている。現在まで約八千体が発見されたが、すべての兵士が異なった顔つきや表情をしている。また兵士だけでなく、文人や芸人、宮殿のレプリカなども発掘されている。

それらは、西安の兵馬俑博物館で見ることができ、大量の兵士たちが並んだ様は壮観である。私が最初に訪れた時には、1974年にたまたま井戸を掘っていて発見した農民が、まだスタッフとして残っていて、もう何百回繰り返したかしれない発見時の話をしてくれた。

世界に唯一無二のこの壮大な墓は、古代の中国人が、死によって肉体は滅んでも、魂は来世に行けると考えていたことを物語っている。かつ子孫がきちんと墓参りをすれば、祖先の魂は子孫を見守ってくれると考えた。

ただし、始皇帝に関しては、「現世」に固執して不老長寿の薬を追い求め、怪しい薬を飲みすぎたことが原因で49歳で死去したとも言われる。また永久政権を夢見て後継者を決めなかったため、死後にお家騒動が起こって、わずか4年で秦王朝は滅亡してしまった。

中国誕生の神話

古代の中国に「神」は存在したのか？ 中国にも、日本の『古事記』に出てくるような神話の世界が存在する。

北京大学が監修した全十巻からなる『図説 中国文明史』（日本語版は創元社、2006年）の第一巻は、中国に伝わる「盤古伝説」の解説から始まる。

〈古代中国の伝説上の天地開闢の神・盤古は、死に臨んでその身体がこの世の万物となりました。盤古の息は風や雲に、声は雷に、左目は太陽に、右目は月に、手足と血液は山河に、筋は地脈に、肉は田畑に、髪と髭は星になったといいます……〉

農耕民族である中国人は、古代から暦を司る天界に強い関心を持っていた。太陽の位置によって「二至二分」（夏至・冬至・春分・秋分）を定め、さらにそれぞれを六分割して「二十四節気」とした。山西省襄汾県の陶寺遺跡（紀元前2500年〜紀元前2000年頃）では、天体観測用施設が発見されている。北京にも建国門の南西角に古代の天文台跡が遺っているが、その技術の高さには恐れ入る。

漢字のもととなった甲骨文字も、「天の声」を聞く占卜の道具だった。秦の始皇帝には、お抱えの天文学者（占星術師）が300人もいたと、『史記』（秦始皇本紀）には書かれている。

そして古代の中国人は、天界には巨大な龍が泳いでいると考えていた。古代中国の天文学では、天界を28星団に分けていたが、その中の七つの星の動きが降水量に関係し、それら七つの星を結ぶと龍の姿になると考えたのだ。いわば龍は降水と五穀豊穣をもたらすアイコン（偶像）だった。

さらに、方形の大地の東西南北それぞれの地平線には、青龍・白虎・朱雀・玄武という「四神」が鎮座していると信じていた。これらは「中国人の守り神」である。

また、航海に出る時の守り神は、「媽祖」と言った。媽祖の祠は、いまでも中国各地の沿岸や、台湾、マカオなどで散見される。

中国の影響を受けて日本でも、平城京（奈良時代）や平安京（平安時代）の正門（南門）は、朱雀門と呼んだ。また、日本の国技である大相撲の土俵の四方には、これら四神が祀られている。

だが、キリスト教やイスラム教などの神と違って、中国の龍や「四神」は、何とも心もとなく、宗教にはなり得なかった。何せ「中国大陸に踏み立つ人」を、ちっとも守ってくれなかったのである。中国史とは血塗られた戦闘の歴史である。

そのため、中国大陸に踏み立つ民は、引き続き「孤独」なままだった。独りで寂しかった。そして怖かった。

＊

さらに〈中国人と日本人は、なぜこんなに違うのか？…日本人が見誤りがちな「中国人の本質」〉では、中国の「骨格」である基本原理について詳しくみていきます。

【つづきを読む】中国人と日本人は、なぜこんなに違うのか？…日本人が見誤りがちな「中国人の本質」