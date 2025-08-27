人前で服を脱いだ同じ年の女の子… 4歳息子に「性教育」しなくてはと決意した母親

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるあるの共感力」です。現在、うつ子ちゃんは4歳の息子さんと夫と3人暮らし。そんなうつ子ちゃんのポストで話題になったトピックスをピックアップします。

もうすぐ５歳になる息子さんを持つうつ子ちゃん。息子さんには同じ年の仲良しの女の子のお友だちがいます。まるで恋人のように仲良く遊んでいるのですが、最近、ちょっとした出来事があり、「性教育」の必要性を感じたといいます。一体どんな出来事があったのでしょうか。

4歳の息子と超仲良しの女の子のお友だち

戦いごっこが大好きなわんぱく4歳の息子には、よく遊ぶ同じ年のお友だち、Mちゃんがいます。通う保育園は違いますが、息子が2歳の頃に支援センターで出会って以来、サザエさんに出てくるイクラちゃんとタラちゃんのように気が合う仲。あまりに仲良しなので、親同士でも連絡を取り合うようになり、定期的に互いの家を行き来する関係になりました。

会えばすぐに2人で遊び始め、ときには大笑いし、まるで漫才コンビのようにキャッキャと盛り上がる。幼児は気が合わなければ一緒に遊べないことも多いので、2人は特別だなと、私は微笑ましく眺めていました。しばらくすると、息子とMちゃんは、「おうちごっこ」と題して結婚ごっこを始め出しました。「あら！寝坊しちゃったわ！」「保育園に遅刻しちゃう！」と２人でてんやわんやしながら赤ちゃん役のぬいぐるみをせっせと保育園まで送っていくのです。なんとまぁ現実的なごっこ遊び……（笑）。

親の背中を見て、見たままをごっこ遊びで体現していくんだな、と感心。そして、「こうやって子どもって、社会性を学んでいくんだな」という気づきもありました。今回は、そんな息子とMちゃんの仲良しな関わりの中で、親として「そろそろ伝えた方がいいのかな」と考えさせられたあるエピソードについてお伝えします。

Ｍちゃんちで遊んでいたときの出来事

猛暑が続くある日、久しぶりにMちゃんの家に遊びに行きました。息子とMちゃん、さらにMちゃんの2歳の妹ちゃんも一緒になって遊んでいました。

ところが、しばらくすると遊びの舞台は寝室へ。母同士はリビングでお茶を飲みながら「ほんと仲良しだよね〜」なんて談笑していたのですが、3分後、寝室からMちゃんがワンピースを脱ぎ捨てた状態で出てきました。「どうしたの⁉ なんで服を脱いでいるの⁉」と聞くと、「え〜！だって暑いからぁ！」と一言。寝室に行ってみると、エアコンがオフになっていて、かなり蒸し暑かった様子。息子も暑そうにしていて、服を脱ぎたそうでした。子どもは遊ぶのに夢中になってしまうので、エアコンが効いている部屋で遊んでいるかは、親の私たちがきちんと確認しておかねばと、反省しました。

Mちゃんママが慌てて、Ｍちゃんの服を着させて「暑いからこっちのお部屋で遊んでね」と伝えて、子どもたちは再びリビングに集まってきたのですが、私は熱中症以外のことでも実はドキッとしていました。

単に暑かったから脱いだだけですが、Ｍちゃんも息子も他の人がいる前で服を脱ぐことには慎重になったほうがいいということをそろそろ伝えた方がいいと感じたのです。ほら、子どもって、暑かったり、汚れたり、気に入らないとすぐに服を脱いじゃうじゃないですか……。でも、息子もMちゃんももうすぐ５歳……。

しかも、ここ数年、ニュースでも教師や保育士、習い事や塾の講師など、子どもにとって身近な世界で性暴力の被害、SNSなどでの性情報の氾濫などを考えると、小さな子どもであっても、大事なことを伝えていくことが必要なのかも、と子どもたちと遊んでいる間、Ｍちゃんママとそんな話で盛り上がりました。

何歳から「性教育」していますか？

私が育った時代は、性のことはどこかタブー視されていたように思います。両親から「性教育」を受けた記憶はなく、学校も生殖に関してや男女に分かれて、女の子だけ生理のについて聞く、というだけでした。でも、私たち日本人は、性教育＝性のこと、セックスのことと思いがちですが、最初からそういったことを伝えるわけではないんですよね。

でも、海外は違うんですよね。アメリカに住む知人は、子どもが幼稚園で、「プライベートパーツ（水着で隠れる部分と口）」について学んだ、と話してくれました。プライベートパーツは自分にとってとても大切なところだから、黙って触ったりしないし、触る必要があるときには、ママでもパパでもきょうだいでもおともだちでも、先生でもちゃんと理由を説明するんだよ。そして、触られたり、見せてと言われたら、NOと言っていいし、逃げてもいいし、そのことを信頼できる大人に伝えていいんだよ、と教えるそうです。「自分のからだは自分のものでとっても大事なものなんだよ」とポジティブに伝える姿勢に感動したそうです。

これはアメリカに限ったことではないようで、国際的には、性教育は5歳ごろから始めてほしいと、ユネスコの「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」で示されています。日本では「まだ早い」と考える親が多数派ですが、日本全国で認可保育園などを運営している「どろんこ会グループ」が2022年に行った「幼児期の性教育意識調査2022」によると、「性教育が大切なことだと思っている」が96.2％で、性教育開始年齢を3歳と考えている保護者が、25.4％もいることがわかりました。「性教育はまだ早い」「思春期になってからでいい」という考え方は、親自身が「自分もそうだったから」という思い込みなのかもしれません。

私も性教育に関しては、早めに伝えた方がいいと思っていますが、自分とは性が異なる男の子の子育て。しかも、母から性教育をきちんと受けた経験もなく、学校での性教育もぼんやり……、どう息子に伝えていけばよいのか戸惑いがあります。何から伝えたらいいんだろう……と悩んでいたのですが、小さな子ども向けの絵本仕立ての性教育本などを見ると、海外在住の知人が話していたことをまず伝えることが大切だとだんだんわかってきました。

大事なところは簡単に人に見せたり触れさせたりないこと。そして、自分のからだが大切なのと同じように、お友だちのも身体も同じように大切にすること。自分のNOも言ってもいいし、お友だちからNOと言われたらやめて、それはどうしてなのかなと考えてみよう、ということ。どれも当たり前のことですが、当たり前のことを幼い頃から少しずつ伝えていくことが大切なんだと、性教育の絵本を読んで、私自身も学んだのです。こういったことを知っていくことが、性的同意を理解することにもつながると感じました。今回、色々読んだ絵本の中で、息子の年齢でも役に立つなと思ったのは、産婦人科医の遠見才希子さんの『だいじ だいじ どーこだ?』（大泉書店）でした。

ママ友とも「子どもから何か言われたら共有しようね」「一緒に気をつけていこうね」と話し合い、性教育を学んでいない親たちも、子どもたちと一緒に学んでいけばいいんだなと、情報を共有し合いました。

理解できなくても言い続けることが大事

それでももちろん、子育ては思い通りになりません。性教育は「自分のからだを大切にすることから始まる」と真剣に語ってみても、我が家の4歳児はあいさつ代わりに「おちんちん！」と返してきます。注意をすればもっと言うようになるし、しなければそのまま息子の発言は止まりません。はて……どうしたものかと頭を抱える日々でもあります。

息子の「おちんちん」攻撃にめげそうになったりしますが、それでもめげずに、「大切なからだのことだから……」という一文を頭につけて息子に話し続けることが大切だと感じています。。4歳の今、「そうだね、自分を大事にしているよ」なんてわからなくて当然だと思うんです。今実感しなくても、呪文のように声をかけ続けることで、万が一のときに、「親があんなことを言っていたな」「ちょっと待った、これってあのとき教えてくれたNOだ！」と気づくと思うのです。少しでも息子の中に、「自分を大切にする」という感覚が育ってくれることを願って……。

親としての小さな声かけや関わりが、きっとどこかで心の奥に残っていくと信じています。焦らなくてもいい。ときには空回りしながら、笑ったり悩んだりしながら。そんな一歩一歩が、親子にとっての「安心」につながっていくのだと、自分自身も信じて続けていこうと思っています。ワッショイ!!

