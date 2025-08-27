「信じられない…」結婚式をドタキャンした親友とついに絶交へ…【ママリ】

結婚式をドタキャンし旅行へ…これって「裏切り行為」ですか？

この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。やむを得ない事情で大切な用事をドタキャンしなければいけないことってありますよね。不測の事態はいつ・どこで起きるか分からないので、苦渋の選択で用事をキャンセルしなければいけないことはあります。しかし、大切な用事を自分の都合で勝手にキャンセルしてしまったら、「どうしてキャンセルしたのか」については誰かに話してしまうと回り回ってキャンセルされた当人の耳にも入るのではないでしょうか…。

主人公のセミは、漫画家を目指して東京で暮らしている20代の女性です。出身地の東海地方には幼稚園のころから仲良くしている世羅・星佳という親友がいます。この度、セミは1年間同棲した彼氏と結婚し、式を挙げました。





当初「司会をする」と手を挙げてくれた世羅と星佳は、式の10日前に「やっぱりコロナが怖いので今は式には出られないから延期して欲しい」と連絡してきました。さすがに式の10日前にキャンセルはできず、セミは予定通り式を挙げます。世羅と星佳は「セミの式には出たいから延期を」と言っていましたが、キャンセルも延期もできない都合上、結局は欠席という形で式に参加はしませんでした。

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

「コロナが怖い」という理由で結婚式をドタキャンされた側のセミさんからすると、式の当日ではなかったとはいえ、近しい日にアメリカ旅行やテーマパークでの観光旅行に行っていた2人の行動に「何で？」と思ってしまう気持ちは分からないでもないですね。



2人にとっては、結婚式の当日ではなく、以前から予定していた計画を進めていただけで何も悪気はないのでしょう。ただ、自分たちの行動によりネガティブな感情をいだいた人がいるということには配慮して、旅行についてはSNSにアップするのを少し遅らせても良かったのかもしれません。



SNSは情報収集にとって良い面はもちろんありますが、一方ではこうして個人の行動が筒抜けになってしまうことで不要な負の感情をいだく場合もあります。自分の性格をしっかり分析して、SNSとの付き合い方や、友人の投稿を目にする回数などはよく考えた方が幸せに生きられるのかもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）