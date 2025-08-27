おうち焼肉で床が油まみれ。夫「世間知らずだね」の一言にモヤッ【ママリ】

おうち焼肉で床が油まみれに…

家のホットプレートで焼肉をしたら、床が油でヌルヌルになりました。

ネットで調べてなんとか掃除はしたのですが、旦那が恥ずかしいことだと落ち込んでいます😥

旦那「家で焼肉をしたらこうなる(床が汚れる)ことも知らないなんて、僕たちは世間知らずで育ったね…」「子どもには生活の知恵をきちんと教えようね」とか言います。

確かに家で焼肉をしたら床が油っぽくなるとは知りませんでしたが、そんなに落ち込むこと？と思ってしまいました😅

これを経験として学んでいけばいいし、世間知らずとまでは言わないんじゃないかと思ったのですが…。

旦那はこういうことがよくあります。

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。家で焼き肉をした投稿者のママ。すると床が油まみれになってしまいました。掃除はしたものの、夫は「僕たち夫婦は世間知らずで恥ずかしい」と落ち込んでしまったそう。これってやっぱり世間知らずなの？ママリに寄せられた声をご紹介します。

おうち焼肉で床をベトベトにしてしまったからといって、そうなると知らなかった投稿者のママ夫婦は世間知らずになってしまうのでしょうか。



あまりおうち焼肉の経験がない人にとっては、知り得なかった情報かもしれませんよね。この投稿に対し、世間の声はどういったものなのでしょうか。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

そんなに落ち込むことではない

旦那さん細かい人なんですね💦



それは世間知らずとは言わない気が…

「それくらいでは世間知らずとは言わない」というこちらのママ。そしてたしかに、床がベトベトになったからといって、そんなに落ち込むことではないですよね。

世間知らずはもっと常識外れ

掃除すればいいだけだし

次からやる前に新聞敷いてやればいいだけなのに

そこまで考える必要ないのになーって思います笑



世間知らずとは言わないとは思いますけどね😅



「世間知らずはもっと常識外れなことをいうイメージ」と言ったこちらのママ。



「焼き肉で床が油まみれになるのは常識」というほどでもないでしょうし、世間知らずという言葉で表すのは少し違う気がしますね。

不安障害の疑いも

全然恥ずかしくないと思いますし、そんなことで落ち込まれたら逆に家族が不安になりますね。



汚れたら拭けば良いことだし、他所のお家に迷惑かけたわけじゃないですもんね。

「誰に迷惑をかけたわけでもないし、汚れたら拭けばいい」というこちらのママの意見。世間知らずだと落ち込むほどの大事でもないので、夫の精神状態を心配しているようです。

失敗と世間知らずは別物

おうち焼肉で床が油でベトベトになってしまった投稿者ママ。そんなエピソードに対しては、「それだけで世間知らずになるわけではない」という多数の声が寄せられていました。



焼肉をすれば多少床や壁が汚れるのは当たり前のこと。大事なのは「汚れたら掃除をすればいい」というシンプルなことです。失敗を必要以上に気にしてしまうよりも、「次はこうしよう」と気持ちを切り替えられた方が、家族にとっても楽しい時間が増えますよね。



イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

