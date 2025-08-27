「猫に餌はあげるけど病院には連れて行かない」無責任な餌やりに振り回される病気の地域猫の悲しみ

餌やりさんに見捨てられた猫の幸せな最期

世間は夏休み真っ只中の8月16日、東京・千葉・福島を拠点に動物保護活動を行う一般社団法人「ワタシニデキルコト」（通称：ワタデキ）のインスタグラムに、こんな投稿が上がった。

「7年間ベランダで餌やりをしていた猫が突然歩けなくなりました。助けてください！」

講談社FRaU Webの連載でもお話しした「縁蔵」との縁は、2023年にこんな連絡を餌やりさんからもらったことから始まりました。

あれから2年、その縁蔵の急死の連絡が昨晩、お預け先の妙玄さんから入りました。

「今朝、いつものように朝ごはんが待ちきれず、ウッドデッキで愛さんを最前列で持っていて、漁師さんからもらったカツオを焼いてのせた朝ごはんも完食。食後、突然うなだれた縁蔵に愛さんが声をかけると、そのまま倒れ、ものの10秒くらい痙攣して、息を引き取ったそうです。

『どうした！？縁蔵！！？』と声をかけている間の急死」とのことでした。

みんながみんな、あまりにも突然で呆然としています。

ワタデキの代表である坂上知枝さんや坂上さんの妹は、下半身麻痺でズルズルと這いながらも、寝床だけは清潔に保とうとする縁蔵の健気な姿に胸を打たれ、リハビリをさせ、鍼治療も受けさせた。

これが功を奏してか縁蔵は歩けるようになるまでに回復。その後坂上さんが信頼する妙玄さんの運営する「猫の楽園」に住まいを移し、穏やかに暮らしていた。野良猫として過酷な日々を生き抜いてきた縁蔵は、たくさんの愛に包まれて旅立った。

地域猫とは、TNRとは

すべての猫が縁蔵のような最期を迎えられるとは限らない。とくに野良猫に関しては、無責任な餌やり、繁殖の放置などより、小さな、けれど大切な命が犠牲になる事象が繰り返されている。

本連載は、ワタデキを立ち上げ、動物の保護活動を行っている坂上さんが出会った保護犬猫とのエピソードを語ってもらう企画だ。今回は、「地域猫」を取り巻く環境について、坂上さんが保護活動を通して感じていることを語ってもらった。

TNRとは。なぜTNRは必要か

地域猫とは、飼い主のいない猫にTNRを行い、ご飯をあげ ・餌やり場や排泄物の清掃をし、行政と連携して地域の理解と協力を得ながら、地域住民で管理された猫のことを言う。TNRとは、野良猫の数を減らし、地域におけるトラブルを減らすために、野良猫を捕獲器などを使って捕獲(Trap)し、不妊・去勢手術（Neuter）を行い、元の場所に戻す（Return）ことを言う。

「TNRの必要性を伝えていくのも私たちの大切な活動です。1匹でも未手術猫を残したら、翌年には 20匹増えている可能性もあり、地道で心も体力も時間もお金もかかる活動です」（坂上さん、以下同）

そしてこう続ける。

「いろいろなところで、繰り返し言っているのですが、餌やりをするならTNRを含めて最後まで責任をもってほしいと思っています。地域住民同士で連携しながらTNRを実施し地域猫として育てていくのが本来のかたちではないでしょうか」

ワタデキでは、TNR活動のサポートを行うこともある。

「地域猫の見守りさんと連絡を取りながら、地域住民への聞き込み、数の把握、点在する餌やり場を探し、猫が姿を現わす時間（たいてい夜間）に捕獲器を設置し、息を潜めて見守り捕獲し、連絡しておいた病院に搬送。手術（ワタデキでは2週間効果が続く抗生剤・ワクチン・オールインワン駆虫薬も）をして数日様子を見た後、元の場所に戻します。手術の助成金が出る場合はその申請を行います」

助成金の有無や金額は地方自治体によって異なるので、「一度、ぜひ確認してみてください」。

段ボールハウスに『近日、撤去します』

地域猫にまつわるトラブルは後を絶たない。

「たいていは無責任な餌やりが原因です。過剰繁殖や排泄物や餌を放置することによる衛生問題など、生半可な気持ちでの餌やりはさまざまな問題を引き起こします」

そんな地域猫の問題を凝縮するような出来事があった。2023年2月、坂上さんの妹が犬の散歩に行った際、猫が住んでいる段ボールハウスを発見した。

「かなりしっかりとした段ボールハウスで、近づいてみると、警察による『近日、撤去します』と書かれた紙が貼られていたそうです。気になった妹は、毎日、見に行き、2匹の猫が住んでいることを確認しますが、貼り紙はそのまま。突然、撤去されても困るので、ワタデキから警察と区役所に連絡を入れ、1週間の猶予をもらうことにしました」

警察と区役所には、「段ボールを建てた人を探し、見つからなければワタデキが引き取る方向で対応する」と申し入れた。

「決して若いとはいえない、茶白と白の猫でした。茶白のほうはある程度近づけるのですが、白猫のほうは耳の後ろがただれていて警戒心も強い仔でした。どうみても単なる怪我や湿疹ではなく、できるだけ早く病院に連れていきたくて」

連日、近所で聞き込みをし、また段ボールハウスに「連絡がほしい」と妹の電話番号を書いた貼り紙をしたところ、撤去ギリギリのところで、「もう10年餌やりをしている」という餌やりさんから連絡が入った。

「病院に連れていくお金はない」

「複数の餌やりさんで面倒を見てきたとのことでした。実際にお会いして、猫が高齢になってきたので今年初めてハウスを置いたこと、これまでにも何度か近隣からの苦情が入り、場所を少しずつ変えながら隠れるように餌やりをしていたと伺いました。耳は蚊のアレルギーに違いないし、病院に連れていくお金はないとのことでした」

その10年ほどの間には、保護の話も何度か出たというが、「長い間、餌やりをしていて愛着もある。人に渡したくなくてこれまで保護の話が出ても了承しなかった、かといって自分たちが保護する場所がない」とのことだった。

「段ボールハウスが明日にでも撤去されそうな状況でも、病気だと思われる猫を引き取ることもできなければ、他人が保護するのも嫌だなんて勝手すぎます。自分本位な人間の善意で、振り回されるのはいつだって動物たちです」

「かわいそうだから」「放っておけなかったから」で始めた餌やりなら、こうなった時こそ、最大限尽力すべきではないかと坂上さんは語気を強める。

「そもそも撤去宣告を受けているということは、近隣の住民から苦情があったということ。餌やりだけして、あとは知らないでは困ります。最後まで責任をもってほしいです」

こうした課題は、頭の中で理解していても「自分の目の前の猫には当てはまらない」と思いがちだ。しかし、問題は確実に起きている。坂上さんは「かわいそうだから」と安易に餌を与えるのではなく、最後まで責任を持つ姿勢こそが“猫を救う”第一歩だと強調する。

後編「猫が両耳を失った理由は…餌やり『だけ』の罪深さも。地域猫に人間ができる『本当のサポート』」では、無責任な餌やりが生んだ現場で起きたその後について、詳しくお伝えする。

