『かなり厳しい話もするが…』親になる人への注意喚起に1300いいね「懐かしい」「悩んだ末敗北してた」【ママリ】

親はついつい残り物を食べがちだけれど…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、いえもり(@iewori)さんの子育ての教訓ともいえるある投稿です。子どもがいるとどうしても食べ残しが出ることがありますよね。そんな場面で、いえもりさんは後悔として伝えたいことがあるそう。当事者になった経験がある方はピンとくる注意喚起とは？

特に子どもが小さいうちは食べる量が少なく、思ったよりも全然食べてくれずに残りを親が食べるという場面がたくさんありますよね。子どもは残す前提で料理を作ったり、外食の注文をするという方もいると思います。





お前が人の親になる前に

言っておきたいことがある

かなり厳しい話もするが

俺の後悔聞いていけ



子供の残しを食べてはいけない

「どうじょ」されても食べてはいけない



めしはすぐに捨てろ

皿は離しておけ

できる範囲で構わないから

いえもり(@iewori)さんが投稿していたのは、そんな子育てをするうえでの教訓とも言えることでした。

後悔として「子どもの残しを食べるな」「飯はすぐに捨てろ」といった注意喚起をしているいえもりさん。子育て経験者であればどれもさまざまな危険性があることを感じ取れるのではないでしょうか。わが子に「どうじょ」されたら大抵の親は応えたくなると思うのですが、そこをぐっとこらえることが自分の身を守るためには大事ですよね。



この投稿には「何度も旦那に『食べ残しもったいないで食べないで！絶対、伝染るから！』て何度言ったことか（笑）懐かしい思い出」「捨てるのも勿体ないし、でも何かしらのとんでもない感染症を持ってるかもしれなくて、悩んだ末食べて、毎月の様に敗北してたっけ」というリプライが寄せられていました。



食べ物を捨てるのはもったいないことですが、子どもが風邪気味の時などは注意が必要ですよね。これから親になるという方も、もう親として頑張っている方も、改めてこの教訓を頭に入れておきたいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）