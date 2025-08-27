意外なものを調味料や隠し味として使用することで、いつもの料理がより美味しくなるなら「ぜひ試してみたい」という方は多いのでは？ そこで今回は、原液タイプのコーラ飲料を使用した照り焼きチキンと、ネットで話題の浅漬けの素を使用した塩からあげを実際に調理してみるとともに、美味しくなる理由についても各メーカーに取材しました。

「ペプシゼロ照焼き」と「浅漬けの素からあげ」

☆☆☆☆☆

【コーラの原液を使用】照り焼きチキン

【コーラの原液】を使用した照り焼きチキン

最近ではクラフトコーラの流行もあってか、コーラの原液を隠し味に使用したレシピをネットで見かけるようになりました。今回はより手軽に、スーパーなどでも手に入りやすい「おうちドリンクバー ペプシゼロ」（サントリー）を使用して、照り焼きチキンを作ってみました。

「あのペプシの原液」と話題になっているこちらの商品は、本来は炭酸などお好みの割材で割ってドリンクとして楽しむもの。今回は原液そのままを隠し味として使用することで、ペプシのスパイスの香りでいつもの照り焼きチキンにコクがプラスされて、少し大人な味わいに変身しました。お肉も柔らかく、ジューシーな仕上がりに。

材料

・鶏もも肉（300g程度） 1枚

★醤油 大さじ2

★みりん 大さじ2

★「おうちドリンクバー ペプシゼロ」 小さじ2〜3

（お好みで）

★にんにくチューブ 適量



（1）鳥もも肉に軽く塩コショウをして、皮目を下にしてフライパンで焼く

（2）ひっくり返して裏面も焼く

（3）ほぼ火が通ったら★の調味料をすべて入れて照りが出るまで煮詰める

砂糖は使用せず、コーラの甘みを利用 「ペプシゼロ」なのでカロリーを抑えられるのもうれしい

商品の担当者に、なぜチキンが美味しくなったのか聞いてみました。



「ペプシに使用されている複数のスパイスが、いい作用を働いたのかもしれませんね。『おうちドリンクバー ペプシゼロ』は、炭酸や牛乳などと割ってドリンクとして楽しむのはもちろんですが、オリーブオイルや塩と合わせてサラダのドレッシングにしたり、クリームチーズやナッツにちょいがけするなど、料理のアレンジに使用してみるのも楽しいですよ」（サントリー担当者）

☆☆☆☆☆



【浅漬けの素を使用】塩からあげ

【浅漬けの素】を使用した塩からあげ （画像提供：エバラ食品）

家庭での人気メニューといえば、外せないのがからあげです。定番の醤油やニンニク以外にも、中華スープの素や、ごま油、こうじなど各家庭で色々と自慢の隠し味があるのでは？ そんな中、エバラ食品の「浅漬けの素」を使用したレシピがSNSでバズっていると聞いてこちらも実際に試してみました。

今回は、エバラ食品がWEBサイトでレシピを公開している「浅漬けの素」を使用した塩からあげに挑戦。調味料は、浅漬けの素だけ！ しかも漬け込み時間も、たった15分と短時間なのに、しっかり味が染みて外カリッ、中ジュワーのからあげができました。SNS上では「美味しさに感動」「お弁当に入れましたが冷めてもおいしい」との声も投稿されています。

味付けは、浅漬けの素だけ！ 短時間で下味がしっかりつくのも嬉しい

材料

・鶏もも肉（300g程度） 1枚

・エバラ浅漬けの素 大さじ3〜4

（・おろしにんにく ・おろし生姜 適量 ）

・片栗粉 適量

・揚げ油 適量



（1）鳥もも肉に鶏肉は一口大に切り、「浅漬けの素」をよくもみ込み、約15分漬けます。

（2）汁気をきり、片栗粉を薄くまぶします。

（3）揚げ油を中温（160〜170℃）に熱し、火が通るまで4〜5分揚げて、出来あがりです。

※お好みで下味をつける際、おろしにんにくや生姜（各2分の1かけ分）を加えても

エバラ食品のメニュー開発担当・栗原寛奈さんに美味しさの秘訣について聞いてみました。



「『浅漬けの素』に含まれる、糖分・塩分・酢が、肉のたんぱく質を分解し、変性させて保水性を高めてくれるので、しっかり下味がつくだけでなく、肉のうま味を閉じ込めてジューシーにしてくれます。実はこのレシピは、以前から社員にとっては当たり前というぐらい定番だったので、多くの反応をいただいて驚きました。『意外な使い方』として認識していただき嬉しい気持ちでいっぱいです」（栗原さん）

☆☆☆☆☆



いかがでしたか？ いつもの料理も少しの工夫とアイデアで、もっと美味しく。試行錯誤する時間も楽しいですね。機会を見つけて、自分の家庭だけの「隠し味」や「特別なレシピ」を探してみるのはいかがでしょうか。



（取材・文＝中口のり子）