「真実を話すことを恐れたことはありません。人々は真実を知る必要があり、罪ある者は責任を問われなければならない。私にとって、それは勇気などではなく、ジャーナリストとしての義務だ」──2022年国際女性メディア財団が主催する「ジャーナリズム勇気賞」受賞の際に、ビクトリア・ロシチナさんが寄せたコメントだ。

8月8日（現地時間）、ウクライナの首都・キーウでロシチナさんの葬儀が執り行われた。死亡した正確な日時は不明。葬儀時、彼女は生きていれば27歳だった。

ロシチナさんは、ロシアのウクライナ侵攻の取材に勇敢に挑んだフリージャーナリストだった。取材で訪れていた占領地で露・連邦保安局（FSB）に捕えられ、刑務所で勾留中に死亡。今年2月に遺体がロシアからウクライナへ返還されていた。しかし、その遺体には不審な点が数多く見られていた。大手紙国際部記者が語る。

「遺体の入った袋には『身元不明の男性』を示す文字「NM」が記載されていたとのことです。遺体には、多くのナイフによる傷跡、電気ショックによる足の裏の火傷や肋骨の骨折、腰と頭の擦り傷など、拷問を受けた明らかな形跡が確認されたようです。

さらには、首の骨が折れていることも確認されていますが、これは絞殺によって起こりうる損傷の一種だとみられています」（大手紙国際部記者）

死亡時の体重は30キロを下回っていたとみられる。遺体からは脳の一部や眼球、喉頭などの摘出も認められたというが、これは死因や拷問の痕跡を隠蔽するためである可能性が高いとされている。

8月26日、このあまりに惨い事案を読売新聞が改めて報じたことで、日本でも衝撃が広がった。

「ロシア側からの説明はなし」

アメリカ合衆国議会の出資によって運営されている報道機関『ラジオ・リバティー』によると、ウクライナ検察ユーリ・ベロウソフ氏は「法医学を用いて原因を特定することは非常に困難な状態にある」と述べている。

「そもそも、ロシチナさんの遺体が返還されるまでに、多くの困難が伴いました。彼女が現地で行方不明になったのは2023年8月で、ロシア側が拘束していることを公表したのは2024年5月。亡くなったのは同年9月19日とされ、そこから返還までさらに5か月もの月日を要した。現在も、FSBに逮捕された際の状況や直接的な死の原因について、ロシア側からの説明はありません」（前出・大手紙国際部記者）

ロシチナさんの取材活動は、危険と隣り合わせだった。

10代からジャーナリストとして活動を開始し、2022年2月にロシアが本格的なウクライナ侵攻を始めたときには、最初に占領下に入った地区の一つ・ルハンシク州での現地取材に乗り込んだロシチナさん。同年3月にはウクライナ南部のヴァシリウカでロシア軍に拘束されるも逃走し、報道を続けた。

葬儀では何百人が詰めかけ…

そんなロシチナさんを弔うため、葬儀には数百人の市民が詰め掛けたという。ロシチナさんが寄稿していたウクライナのオンラインメディア『フロマスケ』によると、大聖堂で礼拝が行われたのち、彼女の棺を乗せた霊柩車が警察の護衛のもとで大広場へ移動。その際、交通が規制されるほどの大行列ができたという。軍人たちが声高に「ビクトリア（ロシチナ）に栄光あれ！」と叫ぶ一幕もあったという。

ロシチナさんと3年ほど仕事を共にした、同メディアの元編集長アンジェリーナ・カリャキナ氏は「彼女は何かを始めたら途中で投げ出すことはなかった」「取材対象の人たちも、自分の仕事も、決して見捨てませんでした」と彼女の死を悼み、「最高の追悼は、彼女の仕事を継続することでしょう」と意思を継いでいくべきだと強調した。

今後は死亡時の状況や、刑務所の責任について追及する動きが加速すると見られている。葬儀の前日にあたる8月7日には、ウクライナ検事総長事務所と国家警察は、ロシチナさんが投獄されたロシア刑務所の元責任者を起訴したと発表している。

真実が明るみに出る日は訪れるだろうか──。