日本サッカー協会(JFA)は26日、10月14日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ2025において、ブラジル代表と対戦することを発表しました。

FIFAランキング17位の日本に対し、ブラジルは5位。過去の対戦成績は0勝11敗2分(5得点35失点)と強豪との戦いとなります。

森保一監督は「ブラジル代表と対戦できるキリンチャレンジカップを開催することに尽力くださったJFA関係者の方々、そしてステークホルダーの皆さまに心から感謝申し上げます。嬉しさと同時に身が引き締まる思いです。世界トップ基準の戦いの中でチーム強化を進めていくためにも非常に重要な機会になることは間違いありません。ブラジル代表は誰もがイメージできるように全ての選手が全ての分野においてクオリティが高く、また高強度の中でも自分たちがやりたいプレーを確実に行えるしたたかさを兼ね備えている、言わずもがなトップレベルの対戦相手となると思います。我々日本代表はこういったトップオブトップの相手に対しても全力で勝利を目指します」とコメントしました。