¥¨¥¹¥³¥ó´ÑµÒÀÊ¤Ç¡ÖÁ´¿È¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤½÷Í¥£³£²ºÐ¤¬¡ª¡¡¡ÖÇ®¤¤»î¹ç¤ÇÂç¶½Ê³¡×¿ä¤·³è¤ÇËÌ³¤Æ»Á°¾è¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤¬¹¥´¶
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤ËÁ°¾è¤ê¤·¤Æ¡¢½é¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÎÇ®¤¤»î¹ç¤ÇÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¹õ¤¤£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¼«Á³ÂÎ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢µå¾ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤¬Íè¾ì¡£²áµî¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö»²Àï¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÅÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¸å¤Î£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´¿È¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿ä¤·³èºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤µ¤ó¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£