プロフィギュアスケート選手の本田真凜さん（24）が、27日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。21日に発売された本田さんの最新写真集「MARIN」に収まりきらなかったという未公開ショットがネット上で話題となっている。



【写真】ビール片手ににっこにこの本田真凜さん

本田さんは、「144ページに入りきらなかった未公開カットラスト！ ドドドアッブとビール」（原文ママ）と投稿。本田さんはこれまでにも写真集未掲載のオフショットを公開しており、この投稿が最後の写真になったそう。「ドドドアップ」の写真は、タオルのようなものにくるまった本田さんの"ドアップ"な顔面ショット、「ビール」の写真は、全体に散りばめられた花柄が可愛らしい涼しげな黒の半袖シャツで、ビールのグラスを片手ににっこり微笑むショットだった。



また、本田さんは21日に24歳の誕生日を迎え、続く投稿でワイングラスを片手に誕生日ショットも公開。こちらでは淑やかなブラックコーデに身を包み、写真集オフショットでのキュートさとはまた違い、1つ歳を重ねた本田さんのシックな大人らしさが印象的だ。



SNS上では、「かわいすぎて、ドッキドキしました」「この超絶可愛いドアップショットが入らないなんて」「癒されます」「ベビーフェイスを兼ね備えた女神様」「このドアップでこの可愛さ！」「暑い日はビールなのかな」「この写真が入ってないってありえない」「毛穴どこ？」「天使かよ」などのコメントがあった。