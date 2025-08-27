ÀïÁè¤òÀ¸¤¤¿ÁÄÉã¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸¶ÅÀ¤Ë¡¡±Ç²è¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÆ»¡×¤ÇÅÄÃæ°íÀ¬´ÆÆÄ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¡Á´¹ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»£±Æ¡ÄÌ¿¤Î½Å¤ß¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë
¿Í´Ö°¦¤ä¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÅÄÃæ°íÀ¬¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÆ»¡×¡Ê2023Ç¯´°À®¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ïµ³Ê¼Ââ¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À»×¤¤¡£¡ÖÉ÷Æ»¡×¤Ï²Æì¸©¸å±ç±Ç²è¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡Ö°¦¤È¤¤¤¦É÷¤¬ÆüËÜÎóÅç¤Ë½ÄÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¡×¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢±Ç²è¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÆ»¡×
¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÂÎ©¶è¤Ç¾å±Ç
²ÆìËÜÅÚÉüµ¢50Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÆ»¡×¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½ªÀïµÇ°Æü¤òÁ°¤Ë¤·¤¿8·î11Æü¤Î¤³¤È¡£ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤ÎÇßÅç³Ø½¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¡¢ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤¬ÂÎ©¶è¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2ºÐ¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Â¾³¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÇÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÄÉãÊì¤âË´¤¯¤Ê¤ê¡¢½»¤à²È¤â¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤É¤óÄì¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤ä¤¬¤Æ20Âå¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ³¤³°À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎ©¶è¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÂ¿´¶¤Ê°ì»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¸¶ÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ä¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Ë³¤³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ä¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤â¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â³¤³°¤âµòÅÀ¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬ºîÉÊ¤Ë¤¤¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»£±Æ¾ì½ê¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç
±Ç²è¤ÏÈæ²Åè½Çµ¡¢»³ÅÄË®»Ò¡¢¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¡¢ÂçÎÓÁÇ»Ò¡¢SHINOBU¡Ê¸µDA PUMP¡Ë¤µ¤ó¤é²Æì½Ð¿È¼Ô¤ä²Æì¹¥¤¤ÎÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¡£2022Ç¯¤ËÀ½ºî¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»£±ÆÃÏ¤ÏËÌ¤«¤éËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¡¢½©ÅÄ¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢ÀÅ²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢¤µ¤é¤ËÂçºå¡¢Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢·§ËÜ¡¢²ÆìËÜÅç¡¢²ÆìÎ¥Åç¤È¡¢Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£
³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¥Õ¥¤¥ë¥à¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ë¡Ö°¦¤È¤¤¤¦É÷¤¬½ÄÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¡×¤Ë°Õ¿Þ¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤ÎÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¤¬ºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
23Ç¯4·î¤Ë²Æì¹ñºÝ±Ç²èº×Àµ¼°½ÐÉÊ¡£5·î¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥«¥ó¥Ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSUPER STAR AWARDS CANNES2023¡×¤Ç¡¢´ÆÆÄ¸Ä¿Í¤¬¡ÖBEST FILM¡¡AWARDS¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤ÏÀµ¼°½ÐÉÊºîÉÊ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±Ç²èº×¸ø¼°¥¢¥Æ¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥ë¡¡¥ë¡¡¥°¥ì¥¤¡¡¥À¥ë¥Ó¥ª¥ó¡×¤ÇÆÃÊÌ¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤â¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñ±ÄTV¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ·ÏÎó¤Ç°ìÈÌ·à¾ì¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±Ç¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ËÎ©¤Ã¤¿ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢Âè°ì¶õÄòÃÄ¤Î½¬»ÖÌî´ðÃÏ¤Ç¤â»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¡¢Ì¿¤òÅÒ¤±¤ÆÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¿ÀÉ÷ÆÃ¹¶Ââ¤ÎÀº¿À¤òÍ£°ì¡¢º£¤Ç¤â·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâ Âè°ì¶õÄòÃÄ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜ»£±Æ¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Ç®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¹ñ´Ø·¸È´¤¤Ë¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¢º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢°ì½ê·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÀïÁè¡¢Ë½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
µ³Ê¼Ââ¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀï»þÃæ¤Ëµ³Ê¼Ââ¤È¤·¤Æ½ÐÊ¼¤·¤¿ÁÄÉã¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¿´¤È¿´¤Ç¸òÎ®¤ò¤·¤ÆÍè¤¿ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÄÉã¤Ï·â¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´ñÀ×Åª¤Ëµ¢¹ñ¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤¤¤Þ¤Î»ä¤¬¤¤¤ë¡×
¤½¤ó¤ÊÁÄÉã¤Ë¤ÏÂçÊÑ¸·¤·¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¾®3¤Î¤È¤ÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥·¥Ê¥ê¥ªÉ÷¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢·²ÇÏ¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿ÁÄÉã¤«¤é¡Ö¤ªÅÚ»º¤À¡ª¡ª¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤¬¡£¹¥¤¤Ê²¹Àô¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÀÐ¤Ë¡ÖÆ®»Ö¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÖÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢Â¨ºÂ¤ËºÂ¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¡£
¡Ö¤¤¤¤¤«¡¢¤ªÁ°¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¤¤¤º¤ì°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤¤¤Þ¡¢¤ª¾¡¼ê¤Ë¤¤¤ë¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â»à¤ó¤À¤é¡¢¿ÈÆâ¤Ç¡¢¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ç¯¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ªÁ°¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢Æ®»Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡ª¡ª
¤¤¤¤¤«¡¢Æ®»Ö¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¡ª¡ª
¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤Æ¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¡ª¡ª
¤À¤«¤é¡¢°ìÀÚ¡¢¤ªÁ°¤ò´Å¤ä¤«¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸·¤·¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡ª¡ª
¤ªÁ°¤Ë¤Ï½ÐÍè¤ë¡ª¡ª¡¡¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ª¡ª¡×
Åö»þ¤ÎÅÄÃæ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÁÄÉã¤Ï¤½¤Î¸å¤â»à¤Ì¤Þ¤ÇÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¼ª¤Ë¥¿¥³¤¬¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁÄÉã¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¤¤â¤Î¤Ç33Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤Äø¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤ä½»¤à²È¤ä¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»îÎý¤ä´Ä¶¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¢¥¼¥í¤«¤é³Î¼Â¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Æ®»ÖÀº¿À¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¡²óºî¤â¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤ÊÊª¸ì
¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢°ìÇ¯¤ÎÂçÈ¾¤òÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö½ªÀï80¼þÇ¯¡£8·î15Æü¤ÎÆü¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿ÂÎ©¶è¤Ç¡¢º£²ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¿¼¤¯¡¢¿¼¤¯´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
º£¸å¤Ï¿·ºî´°À®±Ç²è¤ò2¤ÄÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÅìµþÏÑ¤ò1¼þ¤¹¤ëÃæ¤Ç¿Í¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÊÌ¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë±Ç²è¡ÖTOKYO¡¡LOSS2¡¦¡¦±«¤Î¤ÁÀ²¤ì¤ÎÍ½Äê¡×¡Ê¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢¥â¥ÈÅß¼ù¡¢¤¤¤·¤À°íÀ®¡¢±ü»³²Â·Ã¡¢¼ò°æÉÒÌé¤µ¤ó¤é½Ð±é¡Ë¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬ÊêÃ¤ÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñÄÅ¤Î¡Ö²áµî¡×¡Öº£¡×¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ë²ñ¤¨¤ë³¹¡×¡ÊÂçÎÓÁÇ»Ò¡¢»°ÅÄ²Â»Ò¡¢¾¾Ê¿ÊÝµ×¤µ¤ó¤é½Ð±é¡Ë¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î°ìÈÌ·à¾ì¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£