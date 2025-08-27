ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÌøÅÄ¾ÍÎ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÉô³èÆ°¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ì¤ÐÀÄ½Õ¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤¿¡×
³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÌøÅÄ¾ÍÎ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡ÊÁ´£²²ó¡Ë
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌøÅÄ¾ÍÎ
¡¡ÌøÅÄ¾ÍÎ¡ÊÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤ËÆþ¤ê¡¢£²Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²Ç¯»þ¤ÏÂç²ñÁ°¤«¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë½Å°µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÀï¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´ØÅÄ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤âÂ¿¤¤¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÍ¥¾¡¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¿´¾ð¤È¿È¤Î²ó¤ê¡Û
¡½¡½½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¢¤È¡¢Âç³Ø¤«¤é¿äÁ¦¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤¬ÅìÍÎ¹â¹»¤ò¸«¤ëÌÜ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÌøÅÄ¾ÍÎ¡Ê°Ê²¼¡¢ÌøÅÄ¡Ë¡¡£±Ç¯¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸Æþ¤ê¤·¤¿»þ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë°ì³ØÇ¯²¼¤Ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î´ØÅÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÊä¶¯¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÁ´¹ñÂç²ñ¤Ê¤ó¤Æ¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶Í¥¾¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÆâ¿´¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢ËÍ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Í¥¾¡¤·¤ÆÀ¸³è¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤ÎÁ°¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Íè¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê......¡£±½¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÉÝ¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÍÛµ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¬ËÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åö»þ¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¤«¤éÍ¾·×¤ËÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤µ¤¤Û¤É¡Ö´ØÅÄÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅö»þ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡¢¾®³Ø¹»¤Î»þ¤«¤éÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤È´ØÅÄ¤Ï¿ÆÆ±»Î¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢ÅìÍÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¤«¤é´é¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÀ¤Âå¤ÇÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½´ØÅÄÁª¼ê¤Ï£±ºÐÇ¯²¼¤Ç¤¹¤¬ÌøÅÄÁª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥µ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾å²¼´Ø·¸¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡¡Ö¥¿¥á¸ý¤ÎÊý¤¬¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È´ØÅÄ¤¬ÆþÉô¤·¤Æ¤¤¿»þ¤Ë£²¿Í¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤â¥¿¥á¸ì¤È·É¸ì¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²¸Ä²¼¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë·É¸ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£±¸Ä²¼¤Î¸åÇÚ¤Ï¡Ö¡Á¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤«¤òÉáÄÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤æ¤ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç°ìÀ¸¤ÎÍ§¿Í¡Û
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÉô³èÆ°¤Çº£¡¢»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡ÖÉô³è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
ÌøÅÄ¡¡¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬ºî¤ì¤¿¤³¤È¡£º£¤Ï¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤ÏÆÃ¤Ë¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤°¤ËÍ§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤·¤¿ÏÃÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ç¤â¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤è¤ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎOB¤È²ñ¤¦¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸³¶ÉÕ¤¹ç¤¨¤ëÍ§¿Í¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Éô³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢ÀÄ½Õ¤Ã¤Ý¤¤¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ°é´Û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¡¢Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö......¡£¤°¤¦¤¿¤é¤·¤Ê¤¬¤éÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÀÄ½Õ¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢´ØÅÄ¤Èµï»Ä¤êÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Îµ¢¤êÆ»¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤Ï»þ¡¹»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÅìÍÎ¹â¹»¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤ÎÁ°¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÎý½¬½ª¤ï¤ê¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¤ª¶â¤Ç°Â¤¤¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò£²¤ÄÇã¤Ã¤Æ¡¢´ØÅÄ¤È2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éµ¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ç½É¤â¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ï£Ö¥ê¡¼¥°¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Î³Ø¹»¤ÏÅì¥ì¡Ê¥¢¥í¡¼¥º¡Ë¤µ¤ó¤Î»ÜÀß¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸¹ç½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î6¿Í»¨µû¿²¤È¤«¡¢¾ö¤ÎÉô²°¤È¤«......¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢6¿ÍÉô²°¤Ê¤Î¤Ë10¿Í¤°¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£´°Á´¤Ë¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï£²ÅÙ¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ò£³²ó·Ð¸³¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÀ¤Âå¡Û
¡½¡½Âç³Ø¤Ë¤Ï¿äÁ¦¤Ç¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨À®ÀÓ¤¬È¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¿äÁ¦ÏÈ¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£Éô³è¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡ÅìÍÎ¹â¹»¤ÏÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤ÈÎý½¬¤Ë¤Ï½Ð¤º¤ËÊä½¬¤ò¼õ¤±¤ë·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÉô³è¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éô³è¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»î¸³Á°¤Ë¤ÏÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥¨¡¼¥¹¤¬È´¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æº£»×¤¨¤ÐÀÄ½Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½°úÂà¤Ï¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÌøÅÄ¡¡½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤¬ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Û¤É......¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤ÇÉé¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë°úÂà¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏËÍ¤ÎÂå¤À¤±ÆÃ¼ì¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Î¤Ò¤È¤Ä¾å¤Î³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ï£´·î³«ºÅ¡££³Ç¯À¸¤¬°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¤Î¡¢£±¡¢£²Ç¯À¸¤Î¤¿¤á¤ÎÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ËÍ¤¬£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë£±·î³«ºÅ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ò3ÅÙ·Ð¸³¤·¤¿À¤Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡£³Ç¯À¸¤ÎºÇ¸å¤Î½Õ¹â¤Ï3°Ì¡£ÄÃÀ¾¹â¹»¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¼ä¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤è¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÂç³Ø¡×¡Ö¤â¤¦²¶¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¡¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Â´¶È¼°¤À¤±¤Ï¾¯¤·´¶½ýÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼°¤ÎºÇÃæ¡¢ÂÎ°é´Û¤ÇËÌÈ«¡Ê¾¡Íº¡Ë´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤ËµÞ¤ËÉô³è¤Ç¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¼¸¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢²æËý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È¡£¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤¢¤·¤í¡¢¤³¤¦¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤»ØÆ³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤ë½¬´·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ù¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Profile
ÌøÅÄ¾ÍÎ¡Ê¤ä¤Ê¤®¤À¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¡¿1992Ç¯7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£186Ñ¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£2023Ç¯¤«¤éÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º½êÂ°¡£ÅìÍÎ¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë£±Ç¯À¸¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È£¸¡££²Ç¯»þ¤ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢£³Ç¯»þ¤â¥Ù¥¹¥È£´¤ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢Á´ÆüËÜ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÂç³Ø£³Ç¯¤Ç½éÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏV¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2017Ç¯¤Î¥×¥íÅ¾¸þ¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È³¤³°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸£°ú¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤Ç¡¢Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£