¹â¹»»þÂå¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç¡Ö¼«¼çÀ¡×¤ò³Ø¤ó¤ÀÌøÅÄ¾ÍÎ¡Ö°ìÅÙ¤â¼¸¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
Ï¢ºÜ¡ÖÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×
¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÌøÅÄ¾ÍÎ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡ÊÁ´£²²ó¡Ë
ÅìÍÎ¹â¹»£²Ç¯¤Î»þ¤Ë½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÌøÅÄ¾ÍÎ
¡¡¸½ºß¡¢Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌøÅÄ¾ÍÎ¤ÏÅìÍÎ¹â¹»¡ÊÅìµþ¡Ë»þÂå¡¢Á´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡¦½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö´Ä¶¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦½Õ¹â¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿ÊÏ©¡£Âç³Ø¤Î³ØÉô¤È½¢¿¦Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÌøÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¸½ÌòÁª¼ê¤Ê¤¬¤é¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñJVA¤ÎÍý»ö¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡¢¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ç¹¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Á¡¢Áª¼ê´Ö¤Ç¤â°ìÌÜ¤òÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÌøÅÄ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£ÌøÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ØÉô³èÆ°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼«¼çÀ¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¹â¹»»þÂå¡Û
¡½¡½¤Þ¤ºÅìÍÎ¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌøÅÄ¾ÍÎ¡Ê°Ê²¼¡¢ÌøÅÄ¡Ë¡¡ÅìÍÎ¹â¹»¤Ë¤ÏËÍ¤¬Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¡¢3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÀèÇÚ¤¬¿Ê³Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î±ï¤â¤¢¤Ã¤ÆÅìÍÎ¤ÎÎý½¬¤ò¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀèÇÚ¤ÏÃæ³Ø¤Þ¤Ç¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤Æ......¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Å¾¸þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¬¤È¤Æ¤â¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢²¿¤è¤ê¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅìÍÎ¹â¹»¤Ï¶¯¹ë¹»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ê¤ó¤ÆËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¡£½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¯¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤¡¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅìÍÎ¤Ë¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡Îý½¬¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä«Îý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËèÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼ø¶È¤ò4»þ¸ÂÌÜ¤È¤«5»þ¸ÂÌÜ¤Þ¤Ç¼õ¤±¤Æ¡¢¸á¸å6»þÈ¾¤«£·»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÉô³è¤ò¤·¤Æµ¢¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÄ¹¤¯Îý½¬¤¹¤ë¹â¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»¤¤»þ¤Ï1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆÃ¤ËÂç²ñ¤ÎÁ°¤ÏËÜÅö¤ËÃ»¤¯¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÎý½¬¤·¡¢ÍâÆü¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´ÆÆÄÅª¤Ë¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤ÈÅö»þ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÅìÍÎ¹â¹»¤ÎËÌÈ«¾¡Íº´ÆÆÄ¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡Ä¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«¼çÀ¡×¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¹â¹»»þÂå¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤¬É¬Í×¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÎý½¬ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ç»î¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¢¤¢¤·¤í¡¢¤³¤¦¤·¤í¡×¤È¶¯À©¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÅö»þ¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿´ØÅÄÀ¿Âç¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë¤Ê¤É¤È°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤·¤´¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤Îý½¬¤Ï·Ð¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤«¤éËÍ¤Ï¹â¹»À¸¤Ê¤ê¤ËÈó¸úÎ¨¡¢¸úÎ¨¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÎý½¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤ÆÍÌ¾¤Ê³Ø¹»¤ÎÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç²ñ´ü´Ö¤Ë¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÂ¾¹»¤ÎÎý½¬¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ê¥ì¥·¡¼¥ÖÎý½¬¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê......¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éµÙ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¸úÎ¨¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎ¹â¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¸·¤·¤«¤Ã¤¿Îý½¬¤Ï¡©
ÌøÅÄ¡¡¹ç½É¤Ç¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸áÁ°Ãæ4¥»¥Ã¥È¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï5¥»¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¾¤Î¶¯¹ë¹»¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ï¤½¤Î¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÎý½¬¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤«¡Öº£¡¢¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¡×¤È¤«......¡£Îý½¬»î¹ç¤ËË°¤¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Áª¼ê¤Î¼«¼çÀ¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È´ÆÆÄ¤¬»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¡©
ÌøÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó²æËý¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èº£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤³¤ò²æËý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢°ìÅÙ¤â¼¸¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»î¹çÃæ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¼¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¹Ô¤¯¤È¡ÖÄ«ÈÓ¡¢¿©¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤½¤¦¤«¡¢´èÄ¥¤ì¡×¤È¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë³µÇ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
¡½¡½ÌøÅÄÁª¼ê¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¹»»þÂå¡¢¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ë¡¢°ìÈÌÆþ»î¤ÇÂç³Ø¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Â´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²Ç¯¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤Î»þ¤â¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤³ØÉô¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤ò¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê½¢¿¦Àè¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¸³¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÂç³Ø¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÆþ»î¤è¤ê¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÂç³Ø¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¾Íè¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¦¶È¤Ë¤¹¤ëÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤Þ¤º½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¤Î¶¯²½¡Ë»ØÄêÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬ÅöÁ³¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÆ»¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½Õ¹â¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸Æþ¤ê¤·¡¢½é¤á¤ÆÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¢¨¹â¹»¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡Ë¡¢¤½¤³¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¸©³°¤ÎÁª¼ê¤È²ñ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¾ë¹©¶È¹â¹»¤ÎÄ¹Í§¡ÊÍ¥Ëá¡¿¥Õ¥é¡¼¥´¥é¥Ã¥É¼¯»ùÅç¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾Íè¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬V¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÉÁ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡º£¤È°ã¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢V¥ê¡¼¥°¤âÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ¡¢ÅìÍÎ¹â¹»¥Ð¥ì¡¼Éô¤¬Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¡Ê¸½¡¦Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥ºÀÅ²¬¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÅìµþÂÎ°é´Û¤Î£³³¬ÀÊ¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿Àè¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÅö»þ¤Ï¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆþÃÄ¤Î¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
後編……部活動の何気ない日常「間違いなくあれば青春の一部でした」
Profile
ÌøÅÄ¾ÍÎ¡Ê¤ä¤Ê¤®¤À¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¡¿1992Ç¯7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£186Ñ¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£2023Ç¯¤«¤éÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º½êÂ°¡£ÅìÍÎ¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë£±Ç¯À¸¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È£¸¡££²Ç¯»þ¤ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢£³Ç¯»þ¤â¥Ù¥¹¥È£´¤ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢Á´ÆüËÜ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÂç³Ø£³Ç¯¤Ç½éÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏV¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2017Ç¯¤Î¥×¥íÅ¾¸þ¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È³¤³°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸£°ú¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤Ç¡¢Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£