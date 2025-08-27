基本のスープカレー おうちで簡単 絶品すぎる味わい by金丸 利恵さん【材料】（2人分）鶏むね肉 1枚ニンジン 1/3本水 400mlセロリ 1/4本新ジャガイモ 1/2個エリンギ 1/3本グリーンアスパラガス 2本<カレーベース>玉ネギ 1/4個ニンニク(みじん切り) 小さじ 1/4ショウガ(みじん切り) 小さじ 1/4サラダ油 大さじ 1カレー粉 大さじ 2ケチャップ 大さじ 1ウスターソース 大さじ 1麺つゆ(3倍濃縮) 大さじ 1塩 小さじ 1/2ガラムマサラ 小さじ 1<水溶き片栗>片栗粉 小さじ 2水 大さじ 1【下準備】1、ニンジンは皮を剥いて4等分に切る。セロリは筋を引き、4等分に切る。新ジャガイモは皮をよく洗い2等分する。エリンギはスライスする。玉ネギはみじん切りにする。2、グリーンアスパラは下のかたい部分を剥き、半分に切り、熱湯でさっとゆでておく。【作り方】1、鍋に水、鶏むね肉、ニンジンを入れ、蓋をして火にかける。沸騰したら鶏むね肉をひっくり返し、火を止めて余熱で火を通す。2、鶏むね肉とニンジンを茹でた鍋から、鶏むね肉を取り出しておく。セロリ、新ジャガイモ、エリンギを入れ、野菜が柔らかくなるまで煮る。鶏むね肉は長時間加熱するとかたくなるので、いったん取り出し、最後に温めるために加えます。3、＜カレーベース＞を作る。フライパンにサラダ油、ニンニク、ショウガを入れて火にかけ、香りが出るまで炒める。玉ネギを加え、透き通るまで炒める。4、(3)に、カレー粉を入れて炒め、玉ネギ全体に回ったら、ケチャップ、ウスターソースを入れ、さらに炒める。5、(4)を(2)の鍋に入れ、麺つゆ、塩を入れ10分程度煮こむ。仕上げにガラムマサラと食べやすく切った鶏むね肉を加え、＜水溶き片栗＞の材料でとろみをつける。6、器に具材を入れ、スープを注ぎ、グリーンアスパラを飾る。【このレシピのポイント・コツ】ごろごろと大きく野菜をカットして、具材の存在感を出しましょう。