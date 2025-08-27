IO、横浜アリーナにてワンマンライブ「JUST SHOW RELOADED」開催決定
東京のラッパー・IOが、11月16日（日）に横浜アリーナにてワンマンライブ「JUST SHOW RELOADED」開催することを発表した。
同公演のチケット最速先行がスタートしており、特典DVD付きはこのタイミングのみとなる。なお、これに伴い当初予定していた「JUST TOUR」はキャンセルとなる。
さらに今秋には最新アルバムのRemix等を収めたEP『JUST ALBUM RELOADED』をリリース。同作から「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KORK）を9月3日（水）に先行リリースすることが併せてアナウンスされた。
＜ライブ情報＞
「JUST SHOW RELOADED」
2025年11月16日（日）横浜アリーナ
時間：18:00 OPEN・19:00 START
最速先行受付期間：8月26日 （火） 20:00 〜 8月31日 （日） 23:59
券種：全席指定 特典DVD付 ※特典DVD付は最速抽選受付限定
金額：￥11,000（税込）
主催：VERETTA SOUNDS
「JUST SHOW RELOADED」チケット最速先行予約受付 https://eplus.jp/io/
＜リリース情報＞
IO
「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KORK）
2025年9月3日（水）リリース
https://linkco.re/r3nPen44
Lyric: IO, Kohjiya, Tete
MUSIC: KORK
Guitar: MELRAW
Keybord: Eiji Nakamura
IO Recorded & Mixed By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Kohjiya, Tete Recorded By Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Mixed By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® （Patented）.
Produced by KORK
同公演のチケット最速先行がスタートしており、特典DVD付きはこのタイミングのみとなる。なお、これに伴い当初予定していた「JUST TOUR」はキャンセルとなる。
さらに今秋には最新アルバムのRemix等を収めたEP『JUST ALBUM RELOADED』をリリース。同作から「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KORK）を9月3日（水）に先行リリースすることが併せてアナウンスされた。
「JUST SHOW RELOADED」
2025年11月16日（日）横浜アリーナ
時間：18:00 OPEN・19:00 START
最速先行受付期間：8月26日 （火） 20:00 〜 8月31日 （日） 23:59
券種：全席指定 特典DVD付 ※特典DVD付は最速抽選受付限定
金額：￥11,000（税込）
主催：VERETTA SOUNDS
「JUST SHOW RELOADED」チケット最速先行予約受付 https://eplus.jp/io/
＜リリース情報＞
IO
「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KORK）
2025年9月3日（水）リリース
https://linkco.re/r3nPen44
Lyric: IO, Kohjiya, Tete
MUSIC: KORK
Guitar: MELRAW
Keybord: Eiji Nakamura
IO Recorded & Mixed By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Kohjiya, Tete Recorded By Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Mixed By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® （Patented）.
Produced by KORK