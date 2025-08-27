お笑いタレント明石家さんま（70）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。「世界一おいしい」と思うカレーの食べ方を明かした。

今回のテーマは「私の最高の調味料SP」。ゲスト出演した日本のスパイス料理研究家でタレントの印度カリー子が「私は基本的に毎日カレーを食べるんですけど、すべての食べ物は結局カレーになれると思っている」と自身の考えを伝えた。

様々な具材を使ってカレーを創作しており「最近のヒット作はスイカカレー」と明かしてスタジオを驚かせた。スイカにたどり着いた経緯については「トマトをめちゃくちゃフルーティーにしたのがスイカだと思っている。だからトマトカレーのトマトを全部スイカにしたらどうなるんだろうって」と明かした。

作ってみた結果「めちゃくちゃおいしくて。すっごいフルーティーでおいしくて」と大成功。さらに「それをキンキンに冷やす。冷蔵庫で。冷やしスイカカレーがもうベストでおいしくて」とした。

これに出演者たちが聞き入っていると、さんまは「え、それはご飯はどうなってんの?冷ごはんなのか」とご飯の温度が気になった。食いついたことを指摘されると「オイラは冷たいご飯に熱いカレーをかけるのが世界一おいしいねん」と理由を明かした。