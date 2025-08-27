プロ野球・巨人の坂本勇人選手が“2軍の選手”を見て感じた思いについて明かしました。

不振から今季2度の2軍調整を経験した坂本選手。その中で、若手選手よりも早くグラウンドにきて準備を行う姿や、様々な選手に声をかけアドバイスをもらう姿を見せていました。

グラウンドに早くきて準備を行う姿について触れられた坂本選手は、「ずっと継続してやってきてることなので。それは1軍だろうが2軍だろうが変わらずやりたいなと思いますし」とコメント。周囲の選手よりも早くきていた点についても「2軍の選手を見てると、準備とかに割く時間や意識が低いなと思います」と本心を吐露しました。

続けて坂本選手は「そういうのは一軍にきて『この舞台で活躍しないといけないんだな』って思わないと。なかなかね。試合以外のところで意識高くもできなかったりすると思うので」とコメント。理解も示しながら「『1軍の選手ってこういうの当たり前にやってるんだよ』って。見せようと思ってやってるわけじゃないですけど。うん、自分のためにやってるので。でも少しでも感じてもらえたらいいんじゃないですかね」と先輩なりの思いも口にしました。

続けて、ファームで久々に対面したオイシックス・陽岱鋼選手などに話を聞いていた場面については「今、状態が悪いからいろんな人に聞くというよりは、調子がいい時でもずっとやってきたこと。それこそ陽岱鋼さんは、たまにしか会うこともないですし『どういう感じで打ってるんですか？』とか。今も聞いたりはしてますね」とコメント。常に学ぶ姿勢を持っていることを明かしました。