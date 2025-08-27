森香澄、ミニスカート履いたら…SNSで「ヒザに年齢が出てる。からあげみたい」
フリーアナウンサーで女優・タレントの森香澄（30歳）が、8月26日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。SNSで「ヒザに年齢が出てる。からあげみたい」と言われたと語った。
番組は今回、森香澄、村重杏奈、あのの3人が、SNSで目にした自分へのストレス書き込みを共有する新企画「SNSストレス賢者会談」を実施。実際に目にした“ストレス書き込み”について語っていく。
その中で、「ヒザに年齢が出てる。からあげみたい」と言われたという森に、村重は「めちゃくちゃ面白いんですけど、これ。ちょっとセンスあって面白い（笑）」、あのも「例えヤバい（笑）」と思わず笑ってしまう。また、スタジオで会談の様子を見守っていたダイアン・津田篤宏は「こんなひどいこと言うヤツおんの？」、田村真子アナも「そんなところ見てるんだ…」と若干引き気味にコメント。
そうした容姿や年齢に対する悪口について、森は「ちょっとミニスカートとか履くと、『ミニスカートなんて30代で履くな』っていうのを紐付けて、この汚いヒザを出すな、みたいな」ことを言われると話すと、あの、村重はそろって「ひどい！」。
森は「年齢にめっちゃ厳しいと思う。『その衣装、（30歳で）イタいですよ』とか」と続け、あのは「えっ…いいじゃん、好きにさせてよ、服は！めっちゃイライラしてきた」「年齢関係なく好きなように生きるべきだと思うから。迷惑はかけてない」と語った。
