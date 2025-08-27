俳優の亀梨和也（３９）がＷＯＷＯＷの連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」（来年放送）で槍（やり）使いの名手・林冲（りんちゅう）を演じ、本格的な馬上でのアクションに初挑戦することが２６日、分かった。今年３月に所属事務所を退所し、独立後初めて撮影に参加した映像作品となる。

１２世紀初頭の中国を舞台にした壮大な歴史小説のドラマ化。法に背いてでも正義を貫こうとするアウトローたちによる反逆の物語だ。

亀梨は「四季を感じながらの撮影でした。冬は凍えるような苦しい寒さの中で撮影し、春には緑のきれいさと花の香りを感じ、夏の暑さの中で大きな山を登る。１つの作品ではできない経験をさせていただきました」と感謝。「完全に『亀梨和也』という人間と離れ、日に日に自然と林冲にトリップしていく感覚があった。新しい自分自身の側面を見つけられた気がします」と胸を張った。

宋江（そうこう）役で主演の織田裕二（５７）、アウトローたちが集結する砦（とりで）「梁山泊」の頭領・晁蓋（ちょうがい）役の反町隆史（５１）と初共演。「この世界に入る前からテレビで拝見していた方たちばかり。お二人が自然体で接してくださり、『誰も壁がなく同じ志を持って現場にいる』という作品とリンクするような空気感でした」と振り返った。