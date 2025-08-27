◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）

未勝利でも侮るなかれ。同舞台の新馬戦２着のアイルトンが中京２歳Ｓに参戦。勝てば、新種牡馬の父ダノンスマッシュにとっても初タイトルとなる。初戦で鼻差敗れたロードカナロア産駒のマイケルバローズとは再戦だが、佐々木調教師は「向こうも良くなっていると思うけど、うちの馬も良くなっているからね」と力を込める。

先週の新潟２歳Ｓは１着リアライズシリウス（父ポエティックフレア）、２着タイセイボーグ（父インディチャンプ）と新種牡馬のワンツー。今回はアイルトンとナムラドロンのダノンスマッシュ産駒２頭が出走予定だ。佐々木師は「体を見ると距離はもちそうだけど、気性的に完全に短距離だね」と愛馬を評価。２０年香港スプリント、２１年高松宮記念を制した父から、“スプリンターらしさ”を受け継いでいる。

初戦はパドックでテンションが上がるなど若さを見せたが、一戦使ったことでガス抜きができた。１週前追い切りは栗東・ＣＷコースで８２秒９―１１秒１と鋭い伸び。「先週もいい切れだったね」と満足げな表情だ。

来春定年の佐々木師は、１６日の新潟ジャンプＳを勝って史上８人目のＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成。「その日で辞めてもよかった（笑）」と冗談めかしつつも「責任があるからね」と気を引き締める。名伯楽が手がける最後の２歳世代から、新たな重賞ウィナーが生まれる。（水納 愛美）