Photo: SOW

暦の上では秋でも、まだまだ真夏日が続きそうな気配。サンダルの出番もしばらく終わりそうありません。

とはいえ、 毎朝1時間ほど歩く散歩好きの筆者にとって、サンダルはあまり選ばないアイテム。理由は単純で、「長時間歩くと足が疲れる」から。 ところが、その常識を覆す一足が Teva（テバ）から登場しました。その名も「アベントレイル」（税込20,900円）。

今回、ブランドから提供いただいた機会があったので、実際に履いてみることに。そのリアルな履き心地をレポートしていきます。

Photo: SOW カラーは写真の「ペスト/ヤング ウィート」のほか、「ブラック/チャコール」、「トータル イクリプス/グリーン フラッシュ」がラインナップされている

試したのは「ペスト/ヤング ウィート」というカラー。深いグリーンに淡いイエローを合わせた配色で、落ち着きがありつつも軽快な印象。白いソールとのコントラストも効いていて、アウトドアはもちろん街中にもなじみます。

Photo: SOW

アッパーはエンジニアードニット製。柔らかく伸縮する素材で足を包み込むようにフィットします。前足部の安定性も高く、長時間歩いてもブレにくいので、街歩きや散歩でも安心。

“走れるサンダル”の秘密はこのソールにあり

Photo: SOW

「アベントレイル」という名前のとおり、実はトレイルランニングまで想定して作られたサンダル。サンダルで走るなんてピンと来ないかもしれませんが、その裏には明確な仕組みがあります。

Photo: SOW

ソール内部には、Teva独自の“HYPER-COMF”ミッドソールを搭載。高反発フォームとEVA素材を組み合わせた構造で、反発力と安定性を両立しています。歩くたびに地面から押し返されるような感覚があって、疲れにくさが段違い。

さらにナイロンプレートが仕込まれていて、足のねじれを抑えつつ推進力をサポート。坂道や長距離歩行でも、自然と体が前へ進む感覚を味わえます。

Photo: SOW

アウトソールには“Spider Rubber”を採用。濡れた路面やぬかるんだ道でもグリップしてくれるので、急な雨やアウトドアシーンでも安心して歩けます。

高いフィット感を実現するWストラップシステム

Photo: SOW

快適さの理由はソールだけじゃありません。“Wストラップシステム”によって、甲・足首・かかとの3か所をしっかり固定してくれます。 面ファスナー仕様だから、着脱がラクなのもポイントです。

Photo: SOW

「サンダル＝脱げやすい」というイメージを覆す安心感があって、履いていると自然と「もっと歩けるな」と思わせてくれます。

Photo: SOW

サンダルのような気軽さがありながら、中身はスニーカー級。まだまだ暑さが続く今だからこそ、「アベントレイル」の快適さに頼ってみるのもアリかもしれません。

Source: Teva