走れるくらい快適。テバの「アベントレイル」は残暑にぴったりの一足だった
暦の上では秋でも、まだまだ真夏日が続きそうな気配。サンダルの出番もしばらく終わりそうありません。
とはいえ、 毎朝1時間ほど歩く散歩好きの筆者にとって、サンダルはあまり選ばないアイテム。理由は単純で、「長時間歩くと足が疲れる」から。 ところが、その常識を覆す一足が Teva（テバ）から登場しました。その名も「アベントレイル」（税込20,900円）。
今回、ブランドから提供いただいた機会があったので、実際に履いてみることに。そのリアルな履き心地をレポートしていきます。
試したのは「ペスト/ヤング ウィート」というカラー。深いグリーンに淡いイエローを合わせた配色で、落ち着きがありつつも軽快な印象。白いソールとのコントラストも効いていて、アウトドアはもちろん街中にもなじみます。
アッパーはエンジニアードニット製。柔らかく伸縮する素材で足を包み込むようにフィットします。前足部の安定性も高く、長時間歩いてもブレにくいので、街歩きや散歩でも安心。
“走れるサンダル”の秘密はこのソールにあり
「アベントレイル」という名前のとおり、実はトレイルランニングまで想定して作られたサンダル。サンダルで走るなんてピンと来ないかもしれませんが、その裏には明確な仕組みがあります。
ソール内部には、Teva独自の“HYPER-COMF”ミッドソールを搭載。高反発フォームとEVA素材を組み合わせた構造で、反発力と安定性を両立しています。歩くたびに地面から押し返されるような感覚があって、疲れにくさが段違い。
さらにナイロンプレートが仕込まれていて、足のねじれを抑えつつ推進力をサポート。坂道や長距離歩行でも、自然と体が前へ進む感覚を味わえます。
アウトソールには“Spider Rubber”を採用。濡れた路面やぬかるんだ道でもグリップしてくれるので、急な雨やアウトドアシーンでも安心して歩けます。
高いフィット感を実現するWストラップシステム
快適さの理由はソールだけじゃありません。“Wストラップシステム”によって、甲・足首・かかとの3か所をしっかり固定してくれます。 面ファスナー仕様だから、着脱がラクなのもポイントです。
「サンダル＝脱げやすい」というイメージを覆す安心感があって、履いていると自然と「もっと歩けるな」と思わせてくれます。
サンダルのような気軽さがありながら、中身はスニーカー級。まだまだ暑さが続く今だからこそ、「アベントレイル」の快適さに頼ってみるのもアリかもしれません。
