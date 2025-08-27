J1¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬Âçº®Àï!!¡¡¿À¸Í¤Î3Ï¢ÇÆÁË»ß¤ØÃíÌÜ¤Î3¥Á¡¼¥à¤Ï¡©
º£µ¨¤«¤é¼¯Åç¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµ´ÌÚ´ÆÆÄ¡ÊÃæ±û¡Ë¡£Àîºê¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¼êÏÓ¤Ç¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹
Á´Àá¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëJ1¥ê¡¼¥°¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï26Àá¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¼ó°Ì¤«¤é7°Ì¤Þ¤Ç¤¬¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦¡¢¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÂçº®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤´¤È¤Ë½ç°Ì¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¾õ¶·¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£¸å¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2Ï¢ÇÆÃæ¤Î²¦¼Ô¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬FC¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î7¥Á¡¼¥à¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¾å°Ì¤¬¤À¤ó¤´¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤«¤éÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¿À¸Í¤¬½ÐÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÍè¤Ï¾å°Ì¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏFCÅìµþ¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢º®Àï¤ÎÍ×°ø¤È¸À¤¨¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿µþÅÔ¤¬Âè26Àá»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤ÆJ1¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤¬10°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î³èÌö¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Â¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤ÎºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÂ³¤¤½¤¦¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¾å°Ì7¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¿À¸Í¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÁË¤à¥Á¡¼¥à¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë3¥Á¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÂÇÅÝ¡¦¿À¸Í¡×¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢2016Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëà¾ï¾¡·³ÃÄá¤Î¼¯Åç¤À¤í¤¦¡£
º£µ¨¤Î¼¯Åç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎOB¤Ç¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿µ´ÌÚ Ã£´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¡£¶¯¤¤¼¯Åç¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢Àîºê¤ò17Ç¯¤«¤é21Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡¤ÎÌ£¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë»Ø´ø´±¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ÷¤·¤¿¡£
Àîºê»þÂå¤Îµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°Ç¤¼Ô¤ÎÉ÷´ÖÈ¬¹¨»á¡Ê¸½Æî³ëSC´ÆÆÄ·ó¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬¹½ÃÛ¤·¤¿Ä¶¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼éÈ÷¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¯Åç¤Ç¤Ï¸½¼ÂÏ©Àþ¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡£·ø¼é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤éÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòµ¨¤Ë¥ê¡¼¥°21ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ò¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ³«Ëë¤«¤é¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£26Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î14ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤ÎÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î6·î¤Ë¤ÏDF¥é¥¤¥ó¤Ë¾®ÀîÎÊÌé¡Ê¢«¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤ÈÀéÅÄ³¤¿Í¡Ê¢«¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢8·î¤Ë¤â22Ç¯¤Î²£ÉÍFMÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¦¥Ù¥ë¤òÊä¶¯¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀïÎÏ¶¯²½¤âÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸åÈ¾36Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Âè25Àá¤ÎFCÅìµþÀï¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤»î¹ç¤Ç¤â¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë»î¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢à¶¯¤¤¼¯Åçá¤Ï³Î¼Â¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙ¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼¯Åç¤¬ÍÎÏ¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
½é¤á¤ÆJ1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ºòµ¨¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Í¥¾¡¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¹õÅÄ ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢º£µ¨¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊÝ»ý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Àï½Ñ¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢³«Ëë¤«¤éÉé½ý¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢6·î¤ËÆþ¤ë¤Èºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î·ø¼é¤¬Éü³è¤·¡¢Âè20Àá¤«¤éÅÜÞ¹¤Î7Ï¢¾¡¤ò·ÑÂ³¡£¤È¤ê¤ï¤±Âè22Àá¤«¤é¤ÏÌµ¼ºÅÀ»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¼è¤êÌá¤·¤¿°õ¾Ý¤À¡£
»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ëÄ®ÅÄ¤Ï¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ¡¢Ã« ¹¸À¸¤éÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤éËÉÙ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÊ¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¡¢º£µ¨¤ÏÀ¾Â¼Âó¿¿¡Ê¢«²£ÉÍFM¡Ë¡¢Á° ´²Ç·¡Ê¢«Ê¡²¬¡Ë¡¢²¬Â¼ÂçÈ¬¡Ê¢«»¥ËÚ¡Ë¤éÂ¨ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢8·î¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤éMF¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£¤â³ÍÆÀ¡£2¥Á¡¼¥àÊ¬¤ÎÀïÎÏ¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë½½Ê¬¤Ê¿ØÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î¤«¤é½éÄ©Àï¤ÎACLE¡Ê¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç²áÌ©ÆüÄø¤¬ÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂÇÅÝ¡¦¿À¸Í¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤òÀê¤¦°ÕÌ£¤ÇÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç2µ¨Ï¢Â³¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Çð¤À¡£
º£µ¨¤ÎÇð¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆÁÅç¤òJ1¾º³Ê¤Ë¡¢±ºÏÂ¤Ç¤âÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤äACL·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¹¶·âÅª¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç³«Ëë¤«¤é²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç26»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Î5ÇÔ¤·¤«µÊ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ø¼é¤È¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¤Û¤«¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤È°ã¤¤¡¢Çð¤ÏÄÁ¤·¤¯¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼ÂÁ©¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤Ç¤ÏÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿59.4¡ó¤òµÏ¿¡¢2°Ì¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î53.9¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ¥Ñ¥¹¿ô¤Ç¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î609.8ËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Ç¡¼Â¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Î·èÄêÎ¨¤ÎÄã¤µ¤â²þÁ±¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÊ£¿ôÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë»î¹ç¤âÁý²Ã¡£¼¯Åç¤ÈÄ®ÅÄ¤ËÊÂ¤Ö¼ºÅÀ¿ô¤Ç¤â¡¢¥ê¡¼¥°3ÈÖÌÜ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¶·âÅª¤ËÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢11Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â·è¤·¤ÆÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¸åÈ¾Àï¤ÎÇð¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ãæ»³ ½ß¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í