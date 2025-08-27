女優の白石美帆（47）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。「とんかつ」を食べる時のこだわりを明かした。

今回のテーマは「私の最高の調味料SP」。とんかつに使う調味料の話題でソース、塩と答える出演者が多い中、「最初、塩ですけど、ゆずこしょうが好きで…」と答えていた白石。

その後、トークを振られた際に「あんまりテレビでは言いたくなかったんですけど…」と神妙な表情で切り出した。とんかつの話題でMCの明石家さんまが添えられているレモンを使わないことを明かしていたことに触れ、自身も「レモンは搾りたくない」と同意見だったことを伝えた。

続けて「絶対に…とんかつだったらとんかつだけを食べて、最後にレモンを食べる」と明かした。その理由については「絶対…搾っちゃうとお皿にちょっと残ったものがもったいない」とし「レモンをかじって終わりっていうのが一番おいしい食べ方っていうのが私のこだわり」と明かした。

最後にレモンを食べることによって「整うんですよ。最後にスッて。脂っこいものが」と口の中がスッキリするという。また、食材にかけることにより「途中で焼き魚とかも途中でやってしまうと、塩と魚の旨味を感じたいのにレモンが邪魔してくる」と本来の味を楽しめないとした。

レモンを使わないと明かしていたさんまは白石からの「一緒かなと思ったんですけど」という言葉に「一緒やけど、最後にそれしない」と食べないことを伝えた。そのワケは「だってスッキリするんでしょ?とんかつ食べた後、俺はとんかつを残したい」と告白。これに出演者たちから一斉に「分かる!」「すっごい分かる!」と共感を得た。