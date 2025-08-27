WOWOWにて2026年に放送・配信される織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』に亀梨和也が出演することが決定し、あわせて特報映像が公開された。

参考：KAT-TUN 亀梨和也×上田竜也×中丸雄一が俳優として歩んできた軌跡 三者三様の活躍を辿る

累計発行部数1160万部を突破している北方謙三の歴史大河小説『大水滸伝』シリーズを北方の新たな解釈をもとにアレンジし、再構築した“北方版”『水滸伝』全19巻を初映像化する本作。腐敗した世を憂い、法に背いてでも正義を貫こうとする“はみ出し者たち”の叛逆の物語だ。

腐敗がはびこる乱世に、正義を信じるひとりの下級役人が立ち上がった。その名は宋江。彼が記した“世直し”の書『替天行道』は、時代に抗う者たちの心を震わせる。裏社会に生きる者、軍を追われた者、すべてを捨てた者たちが、旗のもとに集結。戦う理由は違えど、志はひとつ。信じる者のため、旗のもとに集結した108人が、国家という巨大な敵に挑む。

亀梨が演じるのは、槍術にかけて右に出る者のいない天才武人・林冲（りんちゅう）役。豹子頭（ひょうしとう）の渾名でも知られ、その鋭さとスピードを武器に、騎馬隊を率いるという役どころだ。しかし、圧倒的な武に恵まれながらも、彼の内には深い悲しみがある。愛する者を国家の策略によって失った過去。それが、彼の人生と戦いに影を落としている。忠義のために槍を振るい、命を削って突き進む姿には、凄絶な覚悟と、どこか死に急ぐような危うさが漂う。

また本作は亀梨が個人事務所設立後に撮影に臨んだ初の映像作品であり、時代劇の世界において初めて“武人”という立場を担う。これまで現代劇や時代劇で多彩な役柄を演じてき亀梨にとっても、殺陣×人情劇が交錯するこの役柄は新たな領域。武芸の達人でありながら、内に悲しみと忠義を秘め、死地を駆け抜ける林冲の生き様を、どのように体現するのか。

あわせて本編映像を使用した30秒の特報映像が公開。映像は、主人公・宋江（織田裕二）が筆を走らせ、世直しの書『替天行道』を記す姿からはじまる。さらに、“動”の頭領・晁蓋（反町隆史）が馬を駆り、剣を構える姿や、“武”の化身・林冲（亀梨和也）の槍さばきなども確認できる。

■コメント・亀梨和也（林冲役）四季を感じながらの撮影でした。林冲と同じように、冬は凍えるような苦しい寒さの中で撮影をして、春には緑の綺麗さと花の香りを感じ、そして夏の暑さの中で大きな山を登る。1年を感じながら、1つの作品ではなかなかできない経験をさせていただきました。林冲を演じるにあたり、強さと弱さ・太さと細さ、のようなどちらでもない内面をテーマとして常に持って臨みました。完全に亀梨和也という人間とは離れ、日に日に自然と林冲にトリップしていく感覚があって、新しい自分自身の側面を見つけられた気がします。時代劇で武人の役を演じるのは初めてだったので、本格的な馬上でのアクションも今回が初めての経験でした。自分のスキルとしては全くないところからのスタートだったので、7～8カ月かけて本格的に習って、馬上で違和感なく演じられるところまで成長できたので、アクションにも注目してもらいたいです。撮影現場では織田さんや反町さんをはじめ、自分がこの世界に入る前からテレビで拝見していた方たちばかりでしたが、お二人がすごく自然体で我々にも接してくださり、「誰も壁がなく同じ志を持って現場にいる」という作品とリンクするような空気感でした。本作からはどの時代にも通ずる人間の深さであり浅さであり、生きるというメッセージを感じます。善悪という簡単なものではなく、人それぞれが正義や志を持っていて、複雑な交わりの中で歪んでしまったものをどう捉えるのか。そういった人間模様の複雑さ・難しさを表しているのが「北方謙三 水滸伝」の魅力の1つだと思います。生きていく上で何を思い、誰を想うか、そういった温かさをこの作品から感じていただければと思います。

・大原康明プロデューサー（WOWOW）林冲は、『水滸伝』読者から圧倒的な支持を集めています。誰もかなわないほどの強さを誇り、槍の腕前は天下一。しかし、その胸の奥には切ないほどの弱さも併せ持ちます。私も林冲の魅力に取り憑かれた人間のひとりです。誰なら林冲を演じることができるのか。それは、『水滸伝』をはじめて読んだ高校時代以来、永遠のテーマでした。そんな中、亀梨和也さんと他の作品でご一緒した際に、華やかな佇まいでありながら、誰よりもストイックに作品に向き合われる姿、お芝居の力強さ、繊細さを間近で拝見し、心を鷲掴みにされました。林冲を演じられるのは、亀梨さんしかいない。そう確信しました。スタジオで衣装に身を包み、初めてカメラの前に立った亀梨さんの姿を見た時のことが今でも思い出されます。スタッフは皆、息を吞みました。「林冲が、ここにいる」と。冬にはマイナス10度の雪山で撮影に挑み、吹雪の中を猛進し、夏には馬に乗り、平原をひた走る。その身体から放たれる気迫や猛々しさは、まさに原作の林冲そのものです。あの頃、思い描いた姿でした。きっと本作をご覧いただいた誰もが、亀梨さんの熱演に心を奪われるはずです。是非、ご期待ください。（文＝リアルサウンド編集部）