俳優で歌手の亀梨和也（39）が、来年放送のWOWOWドラマ「北方謙三 水滸伝」に出演する。23年のフジテレビドラマ「大奥」以来2度目の時代劇出演で、初の武人役。「完全に亀梨和也という人間とは離れ、新しい自分自身の側面を見つけられた気がします」と新境地に手応えを口にした。

北方謙三氏の同名人気小説を初めて映像化する同作。12世紀初頭の中国を舞台に、織田裕二（57）演じる主人公が同志を率いて理不尽な権力にあらがう姿と仲間との絆を描く物語。亀梨が演じるのは、圧倒的なやりの技術を武器に、主人公とともに戦う武術の達人。原作元である集英社が累計1000万部突破記念として実施した登場人物の人気投票では1位に輝いた人気キャラクターだ。

時代劇初出演となった「大奥」で演じたのは第10代将軍・徳川家治。初の武人役となる「水滸伝」では、本格的な馬上でのアクションに挑戦。「自分のスキルとしては全くないところからのスタートだったので、7〜8カ月かけて本格的に習って、馬上で違和感なく演じられるところまで成長できたので、アクションにも注目してもらいたいです」と呼びかけた。

主演の織田が「40年近く役者をやってきたが、このスケールでの撮影はなかった」と語るほどの大規模な撮影。亀梨は「冬は凍えるような苦しい寒さの中で撮影をして、春には緑の綺麗さと花の香りを感じ、そして夏の暑さの中で大きな山を登る。1つの作品ではなかなかできない経験をさせていただきました」と充実感をにじませた。