¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾®Àî¤¬Åêµå½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ8²ó0Éõ¡¡¼ý³Ï¤¢¤ëÅêµåÆâÍÆ¤Ë¿¿Ãæ»á¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤Ã¤«¤±¤¬ÄÏ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡¡
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤Î¾®ÀîÂÙ¹°¤¬8²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¡¢2²ó°Ê¹ß¤ÏÃ±ÂÇ¤³¤½ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÏ¢ÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£ÆÀÅÀ·÷¤Ë½é¤á¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿4²ó¤Ë¤Ï°ì»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÅêµå½Ñ¤Ç¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÆóÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤º8²ó¤Þ¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿¡£¾®Àî¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤ËÂ³¤¤¤ÆÏ¢¾¡¡¢º£µ¨4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾®Àî¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿¿ÃæËþ»á¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢Â¤ò²¼¤í¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Îº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®Àî¤È¤¤¤¦¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡Äº£Æü¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ç¤¤Ã¤«¤±¤¬ÄÏ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë±¦ÏÓ¤ËºÆµ¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù