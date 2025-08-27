11月21日に公開される、倍賞千恵子と木村拓哉が共演する山田洋次監督の新作映画『TOKYOタクシー』の予告編とメインビジュアルが公開された。

本作は、2022年に日本公開されたフランス映画『パリタクシー』を日本を舞台に置き換えリメイクするヒューマンドラマ。さえない日々を送るタクシー運転手と、彼が偶然乗せることになった、人生の終活に向かうマダムとの運命的な出会いと奇跡を描く。

山田監督作品には欠かせない女優・倍賞が、終活に向かうマダム・高野すみれを演じる。また、『武士の一分』以来19年ぶりの山田組参加となる木村が、そんなすみれを乗せるタクシー運転手・宇佐美浩二役を担った。

そのほか、蒼井優、迫田孝也、優香、中島瑠菜、神野三鈴、イ・ジュニョン、笹野高史が共演に名を連ねている。

『TOKYOタクシー』本予告 公開された予告編は、タクシー運転手・浩二（木村拓哉）がすみれ（倍賞千恵子）をタクシーに乗せる場面から始まる。「お客さん、行き先は？」「お伝えしたと思うけど」と、最初はそっけない2人だったが、会話を重ねるうち次第に心を許し始めたすみれが「運転手さんの初恋はどんなだったの？ お相手はどんな人？」と浩二に質問攻め。「覚えてませんよ、そんなの」と答える浩二に、「あらつまんない、照れてるのね！」と肩をパシッと叩くというかけあいが映し出される。そんなすみれの依頼は、神奈川・葉山にある高齢者施設まで送り届けてもらうことだが、東京の見納めにいくつか寄ってみたいところがあると浩二に伝える。思い出の地を巡りながら、彼女は自らの過去を語り、その壮絶な人生が明らかになっていく。

映像中盤には、若き日のすみれ（蒼井優）が、「二度とこんなことさせないから！」と泣きながら子どもを抱きしめる姿や、裁判所の証言台に毅然とした表情で立つ回想シーンも。そして浩二の、「今生きているから、この景色を見ることができるんです。死ななくてよかったんだ、すみれさんは」という言葉に「そうね。あなたにも会えたんだものね」と返すすみれ。そしてラストに印象的に映し出されるのは、浩二がタクシーの中で涙するシーン。溢れ出す涙を拭う浩二は、様々な感情が入り混じった表情を見せている。

あわせて、鮮やかな夕日を背に腕を組んで歩く2人の穏やかな笑顔が印象的なメインビジュアルも公開された。

また、若きの日のすみれがある事件で証言台に立つ際の裁判官を、山田監督作品には初出演となるマキタスポーツ、すみれが向かう高齢者施設のスタッフ役を『こんにちは、母さん』など山田組に多数出演している北山雅康、すみれの息子・勇役をNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公・柳井嵩の幼少期を演じた木村優来、さらにすみれと浩二が食事をするレストランで居合わせた客役を、『キネマの神様』以来の山田組参加となる小林稔侍が務めることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）