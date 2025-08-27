¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¤¬À¾Éð¡¦¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç100ÅÀÅêµå¡ÖÆ±¤¸¥é¥¤¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¿·Æü¤ÈÀ¾Éð¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð2-2ÆüËÜ¥Ï¥à(26Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥óÁª¼ê¤¬26Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµé¤Ç°æ¾å¹¯À¸¤µ¤ó°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£6·î¤Ë½ÀÆ»¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¤ÈÅÅ·âÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¶»¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤òÈäÏª¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ï100ÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç3²ó»Ïµå¼°¤ä¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤âºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤â¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥é¥¤¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£