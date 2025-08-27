亀梨和也、WOWOWドラマ『北方謙三 水滸伝』林冲役に決定！「新しい自分自身の側面を見つけられた」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

亀梨和也が、WOWOWの連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』に出演することが決定。併せて、ビジュアルと本編映像を使用した特報が解禁された。

■巨匠・北方謙三の『水滸伝』が規格外のスケールで完全映像化

壮大なスケールと緻密な人間描写で圧倒的支持を誇る、巨匠・北方謙三の『水滸伝』。シリーズ累計発行部数は1,160万部を突破し、未だかつて映像化されていない大河小説の金字塔が、連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』として、日本ドラマ史上、規格外のスケールで完全映像化。WOWOWにて2026年に放送・配信開始となる。

劇伴音楽は、脚本・藤沢文翁とテレビアニメ『MARS RED』や『READING HIGH』『VOICARION』をはじめとする音楽朗読劇を通じて長年タッグを組んできた村中俊之が担当。チェロをはじめとする独創的で、美しい音色の数々により人々の感情を揺さぶり続けてきた村中の音楽が、『水滸伝』の壮大な世界観と骨太な物語を彩っていく。ベールに包まれていた前代未聞のプロジェクトが、いよいよその全貌を現し始めた。

■亀梨和也、渾身の初・時代劇武人挑戦

『水滸伝』は、腐敗した世を憂い、法に背いてでも正義を貫こうとする“はみ出し者たち”の叛逆の物語。現代にも通じる「理不尽な権力に抗う意志」と「仲間との絆」が、壮大な群像劇として描かれていく。

そんな物語の中でも、屈指の強さと人気を誇る英傑として登場するのが、林冲（りんちゅう）だ。原作元である集英社によって累計1,000万部突破記念として実施された読者アンケート「キャラクター人気ランキング」では好きな人物で“堂々の第1位”に輝くなど、北方水滸伝ファンから熱烈な支持を受けている。

林冲は、槍術にかけて右に出る者のいない天才武人。豹子頭（ひょうしとう）の渾名でも知られ、その鋭さとスピードを武器に、騎馬隊を率い場を駆け抜ける姿は、“風の武人”そのものだ。しかし、圧倒的な武に恵まれながらも、彼の内には深い悲しみがある。愛する者を、国家の策略によって失った過去ーーそれが、彼の人生と戦いに影を落としている。忠義のために槍を振るい、命を削って突き進む姿には、凄絶な覚悟と、どこか死に急ぐような危うさが漂う。

そんな林冲を演じるのは、亀梨和也。本作は、個人事務所設立後に撮影に臨んだ初の映像作品であり、この挑戦には並々ならぬ覚悟と情熱が注がれている。さらに本作では、時代劇の世界において初めて“武人”という立場を担う。これまで現代劇や時代劇で多彩な役柄を演じてきた彼にとっても、“殺陣×人情劇”が交錯するこの役柄はあらたな領域。武芸の達人でありながら、内に悲しみと忠義を秘め、死地を駆け抜ける林冲の生き様を、どのように体現するのか。長年のキャリアと表現力を携え、今亀梨和也が挑む“初の武人役”。その全身全霊の演技に、期待が高まる。

亀梨は林冲を演じるにあたり亀梨は「完全に亀梨和也という人間とは離れ、日に日に自然と林冲にトリップしていく感覚があって、新しい自分自身の側面を見つけられた気がします」と想いを語る。さらに「織田さん、反町さんお二人がすごく自然体で我々にも接してくださり、『誰も壁がなく同じ志を持って現場にいる』という作品とリンクするような空気感でした」と撮影現場の充実ぶりを語る。

また、WOWOWの大原プロデューサーは、「衣装に身を包み、初めてカメラの前に立った亀梨さんの姿を見た時のことが今でも思い出されます。スタッフは皆、息を呑みました。『林冲が、ここにいる』」と亀梨林冲に関してコメントを残している。

■壮大さ、熱さ、すべてが規格外！特報映像解禁

さらに今回、本編映像を使用した特報映像が解禁。壮大なスケール感と人間ドラマの熱が凝縮され、規格外の予感を放つ──その世界観を30秒に詰め込んだ衝撃の映像が、ついにそのベールを脱ぐ。

冒頭では、主人公・宋江（演：織田裕二）が筆を走らせ、世直しの書『替天行道』を記す姿が印象的に映し出される。その眼差しには、腐敗した世に抗う強い決意が宿っている。続いて、“動”の頭領・晁蓋（演：反町隆史）が馬を駆り、剣を構える姿が登場。烈火の如き闘志と覚悟が、画面越しに伝わってくる。そして圧巻は、“武”の化身・林冲（演：亀梨和也）。一瞬のカットに凝縮された槍さばきには、彼の孤高と悲哀、そして死地を選ぶ覚悟が滲み出ている。

「日本ドラマ史上、規格外のスケール」という言葉にふさわしい、映像・音・空気すべてが震えるような特報。いよいよ、この前代未聞のプロジェクトが動き出す。

■亀梨和也 コメント

■大原康明プロデューサー（WOWOW） コメント

■番組情報

『北方謙三 水滸伝』

WOWOWにて2026年に放送・配信

出演：織田裕二、反町隆史、亀梨和也 他

原作：北方謙三『水滸伝』（全十九巻／集英社文庫刊）

監督：若松節朗、村谷嘉則、佐藤さやか

脚本：藤沢文翁

音楽：村中俊之

(C)北方謙三／集英社 (C)2026 WOWOW

■ストーリー

腐敗がはびこる世に、正義を信じるひとりの下級役人が立ち上がった。その名は宋江（そうこう）。彼が記した“世直し”の書『替天行道』は、時代に抗う者たちの心を震わせる。裏社会に生きる者、軍を追われた者、すべてを捨てた者たちが、旗のもとに集結。戦う理由は違えど、志はひとつ。信じる者のため、旗のもとに集結した108人が、国家という巨大な敵に挑む！ これは、理不尽な時代を変えようとする者たちの、命を懸けた叛逆の物語。

