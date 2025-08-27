●雨は降ったり止んだり。川の増水や道路の冠水などのおそれも

●湿気が多く、非常に蒸し暑い

●あす28日(木)から週末にかけて、再び夏空と猛暑の日々に



昨夜も県内付近は不安定な空模様が続き、瀬戸内側を中心に一時雷雨に見舞われました。

さらに日付が変わる頃、日本海からまとまった雨雲が接近し、この時間は県の中部で雨が降っています。また非常に活発な雨雲が北部に掛かろうとしています。





きょう27日(水)は、北海道付近の低気圧から大きく伸びる前線が、今後さらに県内に接近する見通しです。





前線の接近に伴い、この先雨は日本海側を中心に降ったり止んだりが続く見通しで、時折激しい雨や雷に遭遇する可能性も高くなると見込んでいます。

雨の降り方次第では、川の増水や道路の冠水などの可能性もあると踏まえて、きょう27日(水)は安全第一の心構えで過ごしていきましょう。



前線の活動が弱まる夜になると、徐々に雨の勢いも落ち着いてくると見込んでいます。





なお、この雨できょう27日(水)は空気中の湿気が多くなる予想です。

最高気温は各地で30度を超え、猛暑日はありませんが、非常に蒸し暑くなりそうです。



あす28日(木)から週末にかけて、再び夏空と猛暑の日々。

9月に入る週明け1日(月)からは、ぐずついた空模様が続く見込みです。雨が降っても気温は高く、まだしばらくは暑さとの戦いが続く見通しです。





熱中症情報です。

きょう27日(水)は県内に熱中症警戒アラートは発表されていませんが、熱中症に要警戒の非常に蒸し暑い一日となりそうです。油断せず、入念な対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）