来月開幕する『ながさきピース文化祭』では、障害者の制作した芸術作品が展示されます。

ボランティアの高校生たちが作品を額に収める作業を行いました。

全国の障害者が制作した約350点の芸術作品を、一つひとつ丁寧に額に収めていきます。

（担当者）

「かっこいいね、やっぱりフレームに入ると」

来月から始まる『ながさきピース文化祭』で開かれる、全国障がい者作品展。

26日はボランティアに応募した諫早農業高校の2年生2人が、展示に向けた作業に参加しました

（諫早農業高校2年生）

「夏休みの機会に、人の役に立てることをしたいなと思った。絵が独特で、作業しているときも楽しみながらできた」

（諫早農業高校2年生）

「たくさんの人に見られると思うので、きれいに収められてよかったなと思う」

（県 ながさきピース文化祭課 相良 理佳さん）

「将来を担う高校生が、今後少しでも(障害の有無にかかわらず)、よりよい世界になるように、きっかけ作りをいろいろなところで伝えていってくれたらいい」

全国障がい者作品展は、来月6日～10日までと、14日15日に県美術館で開かれます。