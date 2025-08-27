障害者制作の芸術作品展示も『ながさきピース文化祭』開幕に向け 高校生ボランティアが準備《長崎》
来月開幕する『ながさきピース文化祭』では、障害者の制作した芸術作品が展示されます。
ボランティアの高校生たちが作品を額に収める作業を行いました。
全国の障害者が制作した約350点の芸術作品を、一つひとつ丁寧に額に収めていきます。
（担当者）
「かっこいいね、やっぱりフレームに入ると」
来月から始まる『ながさきピース文化祭』で開かれる、全国障がい者作品展。
26日はボランティアに応募した諫早農業高校の2年生2人が、展示に向けた作業に参加しました
（諫早農業高校2年生）
「夏休みの機会に、人の役に立てることをしたいなと思った。絵が独特で、作業しているときも楽しみながらできた」
（諫早農業高校2年生）
「たくさんの人に見られると思うので、きれいに収められてよかったなと思う」
（県 ながさきピース文化祭課 相良 理佳さん）
「将来を担う高校生が、今後少しでも(障害の有無にかかわらず)、よりよい世界になるように、きっかけ作りをいろいろなところで伝えていってくれたらいい」
全国障がい者作品展は、来月6日～10日までと、14日15日に県美術館で開かれます。