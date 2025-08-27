歌舞伎俳優の市川團十郎さん（47）が、日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（30日、31日放送）で、King & Prince・郄橋海人さん（26）が行う『ボーダーレスLIVE』企画に参加することが27日、発表されました。

ダンス歴約20年の郄橋さんが行う企画『ボーダーレスLIVE We are the No Borders!! 』は、音楽を愛しダンスの力を信じるパフォーマーやアーティストたちが国内外から集結し、総勢96人で“一夜限りの特別な生パフォーマンス”を届けるというもの。

今回、新たに日本が世界に誇る伝統芸能『歌舞伎』の世界から参加することが発表された團十郎さん。パフォーマンスの一部には、HIP-HOPブロックが。そして、2人の練習では、團十郎さん自ら郄橋さんに、歌舞伎を象徴する大技『見得（みえ）』を教える場面も。

團十郎さんと初共演だという郄橋さんは、大舞台に向けて「お会いするまでずっとドキドキしていました！ 市川團十郎さんというすごい方とご一緒して、日本を代表するような文化、歌舞伎とHipHopをミックスさせた作品を作らせて頂けること、本当にありがたく、嬉しいです。一緒にボーダーを超えていけるように精一杯がんばります！」と意気込みを明かしています。

■市川團十郎のコメント ステージへの思い

――今回の企画について

今回の企画は「ボーダーレス」という世界観をテーマにしています。私自身、この世の中で「当たり前のことを当たり前にできているのか」という問いが、すべての人に突きつけられていると感じています。そういう意味では、私たちが取り組んでいることは特別なことではなく、ごく当たり前のことを実行しているにすぎないのかもしれません。

ただ、それを一つの作品として表現することには大きな意味があります。異なる文化や背景を持つ人々が集まり、一つのパフォーマンスを形にしていく。その姿を、この「24時間テレビ」という番組を通じて多くの方にご覧いただけることは、とても意義深いことだと感じています。

特にデフダンサーの皆さんのパフォーマンスを拝見して強く思ったのは、「障がいの有無にかかわらず、その表現が一流である時点で、もはやそこに境界は存在しない」ということです。ダンスそのものの力が、すべての壁を超えて伝わってくるのを実感しました。

観てくださる方には自由に感じ取り、自由に解釈していただければと思います。そうした「見方の自由」を提案できる企画に、歌舞伎という文化を通じて参加できたことを、とても嬉しく思っています。

――郄橋海人さんの印象について

お会いして、かわいらしい方だと思いました。ただかわいらしい中にも、「熱い」「負けたくない」「勝つ」というような、情熱がある方だということも感じました。そういった彼の情熱は、今回挑戦してもらう「見得」にも出てくると思いますし、それを引き出せるように我々も努めていきたいです。

HIP-HOPダンスの振り付けは、ダンサーでコレオグラファー、アーティストと多岐にわたって活躍し、世界から注目されているRIEHATAさんが担当。自身もダンスパフォーマンスを披露します。