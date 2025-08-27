

戸田恵梨香

戸田恵梨香がこのほど、都内で行われたランコム新製品“回復科学発想の化粧水”「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」ブランドムービー発表会に出席した。

日本ロレアルのラグジュアリー化粧品ブランド「ランコム」が、美容液「ジェニフィック アルティメ セラム」に加え、美容化粧水「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」を９月５日に発売する。

ジャパンアンバサダーを務める戸田はこの日、背中がV字に開いたシルバーのタイトなドレス姿で登場。90周年のランコムの印象を「気品があって可憐で美しいイメージがありますが、長い歴史のなかで世界で確立してきた真のブレない強さを感じています」と語った。

長年に渡り「ジェニフィック」を愛用している戸田。その使用感を「本当にすごいんですよ！」と目を輝かせながら語り出し「つけた瞬間に肌の感覚が全く別のものになっていく、完全に守らているという感覚があります」と絶賛。

更に、今回発売される美容化粧水を先立って使用し「本当にすごいんですよ。シールド化粧水って付いていますが、新しい皮膚ができたのかなというような触り心地があって瑞々しく肌にすっと馴染む上に保護されている体感があります。完全に肌つやが変わります」と太鼓判。

その上で「贅沢に体に塗ったりしてるんですけど、赤ちゃんみたいなもっちりとした水分の含まれた柔らかい肌になるんですね。本当に感動していて、こんな化粧水待ってた！っていう。多くの皆さんに喜んでいただける製品になるんだろうなという風に思ってます」と語った。