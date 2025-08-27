プロ野球パ・リーグは26日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは4位楽天と対戦。同点の5回に先発・大関友久投手がボイト選手に満塁ホームランを打たれるなど、5回6失点と試合を作ることができませんでした。6回から代わったヘルナンデス投手も楽天打線に捕まり4失点。楽天に2桁得点を許し、ソフトバンクは4連敗となりました。

2位日本ハムは5位西武相手に初回、清宮幸太郎選手のタイムリーヒットで幸先よく先制。3回には石井一成選手にホームランが飛び出し2点をリードする展開となります。しかし7回、ここまで無失点の先発・達孝太投手が3連打で満塁のピンチを招くと、セデーニョ選手に同点タイムリーを打たれて降板。その後は両チーム無得点のまま延長12回引き分けにおわりました。

3位オリックスは6位ロッテとシーソーゲームを展開。同点の延長10回、岩嵜翔投手の暴投で1点のリードを許しますが、その裏に先頭の麦谷祐介選手がプロ初ホームランを放ち同点に追いつきます。そして延長12回、2アウト1、2塁から太田椋選手がタイムリーを放ってサヨナラ勝ちを収めました。12回表を無失点に抑えた入山海斗投手がプロ初勝利をつかんでいます。

3試合の結果、敗れたソフトバンクは首位をキープしましたが、2位日本ハムとのゲーム差はなくなりました。

▽26日のパ・リーグ結果

◆楽天 10-3 ソフトバンク

勝利投手【楽天】岸孝之(6勝4敗)

敗戦投手【ソフトバンク】大関友久(11勝4敗)

本塁打

【楽天】ボイト7号

【ソフトバンク】中村晃3号

◆西武 2-2 日本ハム

本塁打【日本ハム】石井一成4号

◆オリックス6×-5ロッテ勝利投手【オリックス】入山海斗(1勝0敗)敗戦投手【ロッテ】八木彬(0勝1敗)本塁打【ロッテ】田村龍弘1号【オリックス】頓宮裕真10号、麦谷祐介1号