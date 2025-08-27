陸上アスリートナイトゲームズin福井

15、16日に行われた陸上の日本グランプリ（GP）シリーズ・アスリートナイトゲームズin福井（9.98スタジアム）。16日の女子800メートルに出場した河村英理香（Rebirth）は2分10秒10で6位だった。高校卒業後、10年間の市民ランナーを経て、現役生活を続ける31歳。100メートルからフルマラソンまで“全種目制覇”した異色のランナーには諦められない夢がある。亡き祖父と交わした約束……。走り続ける理由を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

どうしても叶えたい夢がある。だから今も、走り続けている。

出場11人で2人配置された8レーンの外側から走り出した河村。オープンレーンとなり、後方から前を追った。5番手で1周目を通過すると、5人で形成した2位集団で競う展開に。最後まで粘りの走りを見せ、6位に食い込んだ。

記録は2分10秒10。「シーズンベストではあるけど、日本選手権の参加標準記録（2分7秒50）突破を目指していたので、そこに及ばなかったことが悔しい」。レース後、清々しさの中に悔しさが滲んだ。

小学5年から始めた陸上競技。愛知・名古屋の千種中では100メートルと走り幅跳び、三好高（愛知）では200、400メートルを専門に競技を続けてきた。ただ、全中やインターハイといった多くのトップアスリートが踏む大舞台への出場経験はない。高校卒業後は「敷島製パン Pasco」に入社し、工場で10年間働いた。

午前7時に始業し、午後7時までの12時間勤務。夜勤も週単位で交互にこなした。仕事だけでもハードな日常。それでも続けてきたのが陸上競技だった。

「100メートルからフルマラソンまで制覇しました」

市民ランナーとして走り続けて10年。100メートルは12秒5、フルマラソンは2時間48分の自己ベストを持つ。そんな異色のランナーが800メートルに絞ったのは3年前だ。「800とか1500に出てみなよ」。練習パートナーの一言がきっかけだった。「色々とやってきたけど、一番きつい（笑）」と話す種目で、日本最高峰の舞台を目指すことにした。

23年には実業団チームにも所属。ただ、より自分に合った活動環境を求めて、昨年10月に退社した。そこから1年。小学生や一般の人へのコーチング料、クラウドファンディングなどで集まった資金を活用して活動してきた。しかし、お金事情は切実。「人と関わることが好きなので、接客業の仕事をしようかな」と今後は働きながら続けていく予定だ。

日本選手権出場を目指し…諦めずに走り続ける理由

高校卒業から13年。「若い頃は寝たら疲労回復していたけど、今は遅くなった」と体の変化も実感する。選ばれた者のみが辿り着ける国内最高峰の日本選手権。出場は決して簡単なことではない。辞めてしまえば楽になる。それでもまだ諦められない理由がある。

「親とか周りの人の応援が大きい。あとは小さい頃からおじいちゃんがすごく応援してくれていて。死に目に会えたのが私だけで、その時はもう話せない状態だったけど、陸上の話をした時に心電図が動いてくれて……。多分反応したんですよね。そこで『納得がいくまで陸上をやり続けるね』と約束を交わしてお別れをしたので、今も頑張ろうと」

女子800メートルは日本記録保持者のスーパー高校生・久保凛（東大阪大敬愛高・3年）の出現で盛り上がりを見せる。河村も昨季は参加標準記録を突破したが、ターゲットナンバーに入れず。今季は怪我の影響もあり、出場できなかった。来年は地元・愛知で開催される。「『ここだ！』と思って。出場して周りの人にしっかりと応援してもらいたい」。照準は定まった。

「自分の性格上、決めたことは最後までやり遂げるというのがあって。まだやりきれていないので、諦めずに続けているのかなと思う」

応援してくれる人たちを、最高の舞台に連れていく。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）