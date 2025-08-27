神宮で阪神―ヤクルト戦を観戦

虎党で知られるパリ五輪のレスリング女子76キロ級金メダリスト、鏡優翔が自身のSNSで神宮球場でのプロ野球、阪神―ヤクルト戦を観戦したことを報告した。笑顔で阪神の勝利を喜んだ23歳だが、ファンの注目は手元に集まった。

鏡は24日、自身のXに「とらほーーー！！！！」、25日にはインスタグラムに「いつも力をくれてありがとうーーーーー」とつづり、神宮球場で阪神戦を観戦したことを報告した。

インスタグラムには笑顔の写真を投稿したが、左手に持っている大量のカップにファンは注目。声援を送りながら、お酒も楽しんだとみられ、その数はなんと18杯にのぼった。

SNSには「勝利の女神」との声のほかに「飲み過ぎですね笑」「さすがの飲みっぷりですね」「相変わらずの酒豪ですね」「これ、ホンマ！？」「1イニング2杯！！」「量がエグイ」などの声が上がった。

反響がありすぎたのか、鏡は25日に自身のX投稿をリポストする形で「さすがに一緒に来た友達と飲みました」と説明していた。



（THE ANSWER編集部）